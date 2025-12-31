Banco de Venezuela lanza nueva promoción y revela cómo participar para ganar

Suscríbete a nuestros canales

El Banco de Venezuela presentó su nueva campaña “¡Paga y Pégala con BDV e Inter!”, dirigida a quienes utilizan la BDVApp para realizar pagos de servicios.

La iniciativa tiene como objetivo premiar la fidelidad de sus clientes y fomentar el uso de canales digitales seguros, ofreciendo beneficios exclusivos durante enero de 2026.

Cómo participar en la promoción del BDV

Los clientes interesados solo deben seguir unos pasos sencillos para formar parte del concurso:

Abrir la BDVApp

Ingresar en Servicios > Pago de servicios > Pospago

Seleccionar la compañía Inter

Realizar el pago de la factura

Con este procedimiento, los usuarios quedan automáticamente inscritos para ganar el reintegro total de su pago.

Beneficios adicionales para los ganadores

Además del reintegro completo de la factura, la promoción ofrece un incentivo extra:

Incremento de la velocidad del servicio Inter durante el mes de febrero

Vigencia del beneficio desde 01/01/2026 hasta el 31/01/2026

Mejora de la experiencia de conexión, ideal para quienes celebran el inicio de año

