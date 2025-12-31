Banca

Banco de Venezuela lanza nueva promoción y revela cómo participar para ganar

El Banco de Venezuela refuerza con esta promoción su estrategia de impulsar el uso de medios digitales.

Por Jessica Molero
Miércoles, 31 de diciembre de 2025 a las 02:54 pm
Banco de venezuela
Foto: Banco de venezuela

El Banco de Venezuela presentó su nueva campaña “¡Paga y Pégala con BDV e Inter!”, dirigida a quienes utilizan la BDVApp para realizar pagos de servicios. 

La iniciativa tiene como objetivo premiar la fidelidad de sus clientes y fomentar el uso de canales digitales seguros, ofreciendo beneficios exclusivos durante enero de 2026.

Cómo participar en la promoción del BDV

Los clientes interesados solo deben seguir unos pasos sencillos para formar parte del concurso:

  • Abrir la BDVApp
  • Ingresar en Servicios > Pago de servicios > Pospago
  • Seleccionar la compañía Inter
  • Realizar el pago de la factura

Con este procedimiento, los usuarios quedan automáticamente inscritos para ganar el reintegro total de su pago.

 

Beneficios adicionales para los ganadores

Además del reintegro completo de la factura, la promoción ofrece un incentivo extra:

  • Incremento de la velocidad del servicio Inter durante el mes de febrero
  • Vigencia del beneficio desde 01/01/2026 hasta el 31/01/2026
  • Mejora de la experiencia de conexión, ideal para quienes celebran el inicio de año

