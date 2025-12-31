Sistema Patria activa bono por Bs 12.350 este 31 de diciembre: ¿Quiénes lo cobran?

Este miércoles 31 de diciembre, el Sistema Patria activó el pago de la bonificación Cultores Populares, entregada por el Ejecutivo Nacional a los artistas, artesanos y promotores culturales registrados en la Plataforma Patria.
El Canal Patria Digital en Telegram, detalló que esta bonificación está llegando con un monto de Bs 12.350.
Requisitos para recibirlo
Para optar a este beneficio, el solicitante debe cumplir con lo siguiente:
- Registro en Patria: Estar registrado en la Plataforma Patria.
- Acreditación Cultural: Demostrar actividad artística o cultural regular mediante portafolios, constancias de participación en eventos, publicaciones o reconocimientos.
- Censo Nacional: Generalmente se requiere estar inscrito en el Censo Nacional de Cultores y Cultoras.
Cómo cobrar el bono
Si ya eres beneficiario, sigue estos pasos para movilizar los fondos:
- Inicia sesión en la Plataforma Patria.
- Ve a la sección "Inicio" y luego a "Protección Social".
- Haz clic en "Aceptar" sobre el bono correspondiente.
- Posteriormente, puedes transferir el saldo a tu cuenta bancaria desde la opción "Monedero".
Visite nuestra sección de Nacionales
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube