Sistema Patria activa bono por Bs 12.350 este 31 de diciembre: ¿Quiénes lo cobran?

Este miércoles 31 de diciembre, el Sistema Patria activó el pago de la bonificación Cultores Populares, entregada por el Ejecutivo Nacional a los artistas, artesanos y promotores culturales registrados en la Plataforma Patria.

El Canal Patria Digital en Telegram, detalló que esta bonificación está llegando con un monto de Bs 12.350.

Requisitos para recibirlo

Para optar a este beneficio, el solicitante debe cumplir con lo siguiente:

Registro en Patria: Estar registrado en la Plataforma Patria. Acreditación Cultural: Demostrar actividad artística o cultural regular mediante portafolios, constancias de participación en eventos, publicaciones o reconocimientos. Censo Nacional: Generalmente se requiere estar inscrito en el Censo Nacional de Cultores y Cultoras.

Cómo cobrar el bono

Si ya eres beneficiario, sigue estos pasos para movilizar los fondos:

Inicia sesión en la Plataforma Patria.

Ve a la sección "Inicio" y luego a "Protección Social" .

y luego a . Haz clic en "Aceptar" sobre el bono correspondiente.

sobre el bono correspondiente. Posteriormente, puedes transferir el saldo a tu cuenta bancaria desde la opción "Monedero".

