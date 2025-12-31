Sistema Patria activa bono por Bs 12.350 este 31 de diciembre: ¿Quiénes lo cobran?

Beneficios

En las últimas horas se han activado varios bonos entregados por el Ejecutivo Nacional

Este miércoles 31 de diciembre, el Sistema Patria activó el pago de la bonificación Cultores Populares, entregada por el Ejecutivo Nacional a los artistas, artesanos y promotores culturales registrados en la Plataforma Patria.

El Canal Patria Digital en Telegram, detalló que esta bonificación está llegando con un monto de Bs 12.350.

Requisitos para recibirlo

Para optar a este beneficio, el solicitante debe cumplir con lo siguiente:

  1. Registro en Patria: Estar registrado en la Plataforma Patria.
  2. Acreditación Cultural: Demostrar actividad artística o cultural regular mediante portafolios, constancias de participación en eventos, publicaciones o reconocimientos.
  3. Censo Nacional: Generalmente se requiere estar inscrito en el Censo Nacional de Cultores y Cultoras.

Cómo cobrar el bono

Si ya eres beneficiario, sigue estos pasos para movilizar los fondos:

  • Inicia sesión en la Plataforma Patria.
  • Ve a la sección "Inicio" y luego a "Protección Social".
  • Haz clic en "Aceptar" sobre el bono correspondiente.
  • Posteriormente, puedes transferir el saldo a tu cuenta bancaria desde la opción "Monedero".

 

