Banco Provincial se pronuncia por fallas en su aplicación pago móvil: 31 de diciembre

Durante estos últimos días de diciembre, usuarios del Banco Provincial han manifestado múltiples quejas debido a interrupciones en los servicios digitales de la entidad financiera.

Las fallas que reportan los usuarios coincidieron con una de las semanas de mayor movimiento bancario del año, lo que incrementó la preocupación entre clientes que dependen de las plataformas electrónicas para realizar pagos y transferencias.

Desde ayer martes 30 de diciembre, poco después de las 11:00 de la mañana, comenzaron a circular reportes sobre problemas para acceder a la banca en línea del Banco Provincial. Según los usuarios, la plataforma presentaba lentitud, errores de acceso y bloqueos que impedían completar operaciones básicas, afectando tanto a personas naturales como a pequeños comercios.

Ante la falta de información oficial en ese momento, los clientes recurrieron a las redes sociales para exponer la situación. Muchos señalaron que este tipo de inconvenientes se han repetido en varias ocasiones durante los últimos días.

No obstante, el Banco Provincial finalmente emitió un mensaje dirigido a sus clientes, en el que confirmó el restablecimiento del servicio de pago móvil Dinero Rápido. La entidad reconoció las molestias ocasionadas y aseguró que la aplicación ya se encontraba operativa tras las fallas técnicas registradas.

En su comunicado, el banco indicó que los usuarios podían volver a utilizar la aplicación con normalidad, sin embargo, usuarios afirman que hoy las fallas continúan.

