Billetera Patria: conozca los bonos activos y montos a cobrar este 8 de enero

A partir de este jueves 8 de enero, el Gobierno Nacional inició la entrega de diversos pagos a través de la Plataforma Patria.

Estas asignaciones forman parte de los primeros depósitos previstos para el inicio del año, destinados principalmente a los trabajadores del sector público y grupos vulnerables.

Los recursos se depositan de forma directa en el monedero digital de los usuarios, quienes pueden movilizar el dinero hacia sus cuentas bancarias o pagar servicios básicos desde la misma plataforma.

¿Qué bonos están activos este 8 de enero?

Se confirmó el inicio del pago del Bono de Corresponsabilidad y Formación correspondiente a enero 2026.

Esta asignación está dirigida a nóminas especiales de la administración pública y se posiciona como el monto más alto de referencia dentro del sistema.

Para este periodo, el monto depositado es de 45.000 bolívares. Esta ayuda económica funciona como un complemento al salario mínimo actual en el país para los trabajadores activos.

Calendario de próximos pagos

Además del bono especial para empleados públicos, el Sistema Patria tiene programada la entrega de otros subsidios durante los primeros días de enero:

Hogares de la Patria : del 03 al 08 de enero (155,00 Bs).

: del 03 al 08 de enero (155,00 Bs). José Gregorio Hernández : del 05 al 10 de enero (130,00 Bs).

: del 05 al 10 de enero (130,00 Bs). Lactancia Materna y Parto Humanizado: del 06 al 12 de enero (165,00 Bs).

¿Cómo recibir los bonos?

Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto desde el número 3532 o una notificación en la aplicación veMonedero una vez que el dinero esté disponible.

Una vez aceptado el bono, el usuario puede transferir los fondos a su banco o utilizarlos directamente en la plataforma para cancelar facturas, agilizando así el uso de los recursos sin necesidad de intermediarios.

