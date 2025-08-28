¿Buceo en Caracas? En la propia capital se pueden hacer cursos de esta práctica marina: aquí los precios

Suscríbete a nuestros canales

En Caracas existen varias escuelas que imparten clases de buceo, el curso se compone de clases teóricas y clases prácticas en el mar.

Algunas escuelas brindan una clase mediante la cual los aspirantes son “buzos” por un día o que les permite determinar si realmente les gusta bucear y optar por un curso más avanzado que los certifique como buzo.

El instructor de buceo de La Casa del Buceo Vzla, Alfredo Vivas, indicó que el curso de buceo inicia con una sesión en piscina y otra en el mar.

“Se hace en cualquier piscina, siempre y cuando el agua cubra por completo al aspirante, y en el mar con la misma condición de nivel de agua”, dijo.

El curso de inicio en piscina se efectúa en la urbanización Cumbres de Curumo, y cuesta $ 480, consta de cinco clases teóricas, una sesión de piscina y cuatro inmersiones en el mar.

“El curso Discovery es para quien no sabe bucear y quiere saber si eso le gusta, cuesta $ 100, se realiza en Caraballeda. Incluye ser buzo por un día, al aspirante se le da una hora de teoría y entra al agua por 40 minutos”, detalló.

Añadió que el Discovery incluye todos los equipos y una sesión de fotos. Luego de eso el aspirante decide si le gusta y amplia con otros cursos.

Para tomar los cursos de buceo la edad mínima es 10 años, no hay una edad máxima como límite; y no es necesario saber nadar.

Vivas indicó que, si el interesado en hacer el curso es hipertenso o diabético, debe traer una certificación de su médico que indique que puede bucear.

“Es una actividad de mínimo esfuerzo, todo el mundo flota; hasta los fumadores pueden bucear si su médico se lo permite”, afirmó.

El cupo se reserva con el 50 %

Precisó que el curso de buceo se puede pagar en dos partes, 50 % para la clase teórica y 50 % al entrar al agua.

La gerente de operaciones de la empresa Scubatec, Virginia Rey, señaló que la empresa, con sede en el Centro Comercial Macaracuay Plaza, ofrece los cursos de buceo Discover Scuba Diving (buzo por un día) y cursos de Buceo Padi.

El centro de buceo está ubicado en Chichiriviche de La Costa, estado La Guaira, a dos horas de Caracas.

El curso Discover Scuba Diving se dicta los sábados y domingos, con un costo de $ 90 por persona, más 10 fotos y videos.

“El tiempo de inmersión es de 40 minutos a 60 minutos, a una profundidad de 12 metros máximo. La edad mínima para participar es 10 años, si la persona tiene algún problema de salud (hipertensión, diabetes, se practicó alguna cirugía en los últimos seis meses) debe consultar con su médico”, dijo.

Añadió que también ofrecen cursos para certificarse como buzo. Para reservar el cupo se debe cancelar el 10 % del costo de la actividad.

El curso Padi Open Water Diver incluye cinco módulos de teoría online, una práctica en piscina y cuatro inmersiones en aguas abiertas. Alquiler de los equipos y tanques durante el curso.

El curso cuesta $ 440.

Descuento en equipos con la certificación

Al certificarse con Scubatec, la persona obtendrá 10 % de descuento en tanques durante tres meses, para ello debe presentar su credencial.

Con el certificado PADI Internacional podrás bucear en cualquier parte del mundo hasta 18 metros.

“El tiempo estimado es de una semana para la teoría y un fin de semana para las prácticas. No es necesario saber nadar. El alumno usará un chaleco compensador y el instructor se encargará de ayudarle. La tarea del alumno solo es aletear y nunca dejar de respirar”, dijo.

