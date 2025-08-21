¡Atención emprendedores! Anuncian cursos de repostería gratis: conozca los dos pasos para la inscripción

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 23 de agosto, a partir de las 10:00 a. m., se dictará un curso especialmente diseñado para quienes desean mejorar sus habilidades en repostería.

La iniciativa fue anunciada por el activista David Uzcátegui a través de su cuenta en Instagram, donde destacó que el curso será gratuito, sin requisitos previos ni límite de cupos.

Cursos de repostería gratis para emprendedores en Venezuela

El taller se impartirá vía Zoom, lo que permite la participación desde cualquier región del país. Además, está dirigido a emprendedores que buscan perfeccionar su técnica.

Según Uzcátegui, el objetivo es brindar herramientas prácticas a quienes desean iniciar o fortalecer un negocio gastronómico, especialmente en el área de postres y dulces.

Por ello, se espera una alta participación, ya que la modalidad online facilita el acceso sin restricciones geográficas ni barreras económicas para los interesados.

¿Cuáles son los pasos para inscribirse en el curso?

Para registrarse, los interesados deben seguir dos pasos sencillos:

Primero, ingresar al LinkTree ubicado en el perfil de Instagram de David Uzcátegui.

Luego, seleccionar el botón que dice “Formulario Emprende Venezuela Cursos”. Una vez completado el registro, recibirán por correo el enlace directo para ingresar al Zoom.

Este mecanismo busca simplificar el proceso de inscripción y garantizar que todos los participantes tengan acceso oportuno al contenido del curso.

