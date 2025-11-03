Clínica Popular de Petare anuncia jornada gratuita el 7 de noviembre: estos son los exámenes que ofrecerán

Suscríbete a nuestros canales

La Clínica Popular Lebrun, ubicada en el sector San Miguel de Petare, anunció una jornada preventiva de detección temprana que se llevará a cabo el próximo viernes 7 de noviembre.

El horario de la actividad será entre las 8:00 a. m. y las 12:00 p. m. El servicio, de carácter totalmente gratuito, se llevará a cabo en las mismas instalaciones de la clínica.

Los pacientes serán atendidos por orden de llegada en planta baja, y deberán contar con los siguientes requisitos: cédula laminada, y presentar una muestra de heces debidamente identificada para ser procesada por el laboratorio.

La iniciativa, que fue difundida por las redes sociales del centro médico, como Instagram, ofrecerá la revisión de los estudios por médicos especialistas y contará con la visita de compañías farmacéuticas.

¿Qué incluye la jornada gratuita?

La actividad se enfocará en tres exámenes para la salud digestiva y metabólica: ​

Detección de la bacteria Helicobacter Pylori que vive en la pared del estómago y puede llevar a la gastritis y, en algunos casos, a la formación de úlcera péptica y hasta de tumores.

​Despistaje de Patología Anorrectal: muy comunes y se presentan con múltiples quejas desde dolor, picazón y sangrado, pero suelen ser diagnosticadas a nivel de atención primaria.

​Despistaje de Hígado y Páncreas Graso: caracterizado por la acumulación de grasa en las células del hígado. Esta condición puede tener efectos adversos en otros órganos, incluido el páncreas.

