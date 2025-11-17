Automotriz

Conoce al único taller autorizado de Ferrari en Caracas: estos son los servicios que ofrecen

La primera revisión del vehículo es gratuita

Por Robert Lobo
Lunes, 17 de noviembre de 2025 a las 03:18 pm
La mundialmente famosa marca italiana de vehículos de alta gama, Ferrari, abrió su taller autorizado con repuestos originales para todos los modelos y el único equipo de mecánicos calificados de todo el país.

Ferrari Caracas está ubicado en la Torre Jalisco de Las Mercedes, municipio Baruta, allí los usuarios de la marca podrán llevar sus vehículos para dianósticos computarizados y reparaciones en general.

"Preservamos la autenticidad de tu Ferrari. Cada pieza y cada ajuste cumple con los estándares exactos de fabrica", agregan.

La primera revisión es gratuita. "Si tienes un modelo clásico, tenemos un programa especial para restaurarlo", detallan.

