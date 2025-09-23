Consulado de España aclara procedimientos para citas de la Ley de Memoria Democrática: así deben solicitarse

Suscríbete a nuestros canales

El Consulado General de España en Caracas emitió un comunicado con importantes precisiones sobre el procedimiento para obtener citas relacionadas con la Ley de Memoria Democrática (LMD).

A través de un comunicado en sus redes sociales, las autoridades consulares informaron que los solicitantes deben seguir los nuevos lineamientos para asegurar la validez de sus trámites.

De acuerdo con el anuncio oficial, únicamente se reconocen las citas programadas a través de un sistema de citas específico para la Ley de Memoria Democrática. La medida busca ordenar el proceso y evitar confusiones entre las distintas gestiones que se realizan en la sede diplomática.

Validez de las citas y protocolo a seguir

Asimismo, el Consulado aclaró que solo tienen vigencia las citas para la LMD gestionadas a través de la Agenda de Ley de Memoria Democrática en el sistema de citas antiguo, siempre que la fecha de la cita fue hasta el 22 de octubre.

Por el contrario, se informó que no fueron válidas las citas obtenidas por medio de la agenda ordinaria del Registro Civil o mediante la opción de "Primera cita disponible". Esto aplica sin importar si la cita fue solicitada antes o después del 22 de octubre.

Procedimiento para la reasignación de citas

Se instruyó a los solicitantes que, si obtuvieron su cita a través de la agenda del Registro Civil o la opción de "Primera cita disponible", deben anularla. El comunicado detalló que la cancelación debe hacerse a través del enlace que los usuarios recibieron en el correo electrónico de confirmación de su cita.

Una vez cancelada la cita inválida, los usuarios deben solicitar credenciales para acceder al nuevo sistema de citas, el cual es el único medio autorizado para gestionar los trámites de la Ley de Memoria Democrática. Este proceso garantizó que las solicitudes fueran recibidas y procesadas de manera adecuada, y evitó inconvenientes en el momento de la atención presencial.

