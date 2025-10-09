Cursos gratuitos en línea para docentes en Venezuela: conoce cuáles están disponibles

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva oportunidad de aprendizaje gratuito para los docentes del país, con una decena de diferentes cursos en línea para mejorar los métodos de enseñanza.

A través de sus redes, la Fundación Telefónica Movistar de Venezuela, anunció la lista de cursos gratuitos disponibles para docentes.

Cursos para docentes

De acuerdo con la información proporcionada, un total de 10 cursos están disponibles para realizar en línea de forma gratuita, dirigido a los docentes del país que busquen formarse de forma digital.

En este sentido, Telefónica mostró la siguiente lista de cursos disponibles para docentes:

Innovación de los espacios educativos

Innovación educativa desde el pensamiento de diseño

Aplicaciones Android con APP Inventor

HTML5 y JavaScript. Programación con código

Processing. Programación orientada a objetos

Educar en la era digital

Ruta Innovación Básico

Ruta Innovación Medio

Ruta Innovación Avanzado

Ruta Innovación Experto

