Educación en línea

Cursos gratuitos en línea para docentes en Venezuela: conoce cuáles están disponibles

Una decena de diferentes módulos para mejorar los métodos de enseñanza

Por Selene Rivera
Jueves, 09 de octubre de 2025 a las 12:26 am
Cursos gratuitos en línea para docentes en Venezuela: conoce cuáles están disponibles
Foto: Referencial

Una nueva oportunidad de aprendizaje gratuito para los docentes del país, con una decena de diferentes cursos en línea para mejorar los métodos de enseñanza.

A través de sus redes, la Fundación Telefónica Movistar de Venezuela, anunció la lista de cursos gratuitos disponibles para docentes.

Cursos para docentes

De acuerdo con la información proporcionada, un total de 10 cursos están disponibles para realizar en línea de forma gratuita, dirigido a los docentes del país que busquen formarse de forma digital.

En este sentido, Telefónica mostró la siguiente lista de cursos disponibles para docentes:

  • Innovación de los espacios educativos
  • Innovación educativa desde el pensamiento de diseño
  • Aplicaciones Android con APP Inventor
  • HTML5 y JavaScript. Programación con código
  • Processing. Programación orientada a objetos
  • Educar en la era digital
  • Ruta Innovación Básico
  • Ruta Innovación Medio
  • Ruta Innovación Avanzado
  • Ruta Innovación Experto

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Florida
licencia
Jueves 09 de Octubre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América