Feria del pescado en Caracas: conozca los puntos este 17 y 18 de octubre

La feria del pescado regresa a Caracas con la operación Venezuela Come + Pescado durante este 17 y 18 de octubre.

A través de sus redes sociales, la Corporación de Servicios Pesqueros y Acuícolas S.A. compartió los detalles.

Feria del pescado en Caracas

La feria del pescado ofrece proteína a precios económicos y los usuarios pueden acercarse desde las 9:00 de la mañana.

"¡Atención, Caracas! Llegó la Feria Venezuela Come + Pescado, con la mejor proteína pesquera que solo la Venezuela Azul te puede ofrecer. Estaremos los días viernes 17 y sábado 18 de este mes al final de la avenida Bolívar, en la Plaza de los Próceres Civiles. ¡No te lo pierdas! Y cómete el mejor pescado venezolano", se lee en la publicación de su cuenta oficial de Instagram.

En las jornadas se distribuyen diversas especies como cataco, carite, camarón precocido, bagre, pescado salado, lamparosa, lisa, tajalí, camarón limpio crudo y con concha.

Con el Programa Venezuela Come + Pescado, la población puede adquirir la proteína pesquera directamente de los productores, lo que se traduce en una reducción del 35 % del precio en relación al mercado privado y un aumento del consumo.

