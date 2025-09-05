Nueva forma de consultar tu rif en el portal del Seniat: siga estos pasos

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria.(SENIAT), incorporó la nueva opción para que los venezolanos puedan consultar su Registro de Información Fiscal (RIF) en la página web de una fácil y rápida.

Solo debe seguir estos pasos.

Ingresa al portal del SENIAT desde tu computadora www.seniat.gob.ve

Hacer click en consulta de RIF

Ingresa el número de cédula o RIF de la empresa que deseas consultar

Y listo aparecerá el RIF en la pantalla de tu computadora, donde podrás verificar tu estatus, y si está activo.

Pasos para declarar el IVA en el sitio web del Seniat

- Ingresar a la página del Seniat (www.seniat.gob.ve).

- Hacer click en la pestaña correspondiente de Seniat en línea: Persona Natural o Persona Jurídica.

- Ingresar con su usuario y clave.

- En el menú del lado izquierdo, seleccionar Proceso Tributario.

- Seleccionar allí Declaración IVA.

- Elegir el tipo de declaración a realizar (Declaración Regular, Declaración Sustitutiva, Declaración Sustitutiva por fiscalización).

- Establecer el mes y año a declarar y presionar continuar.

- Ingrese la información solicitada, según las compras y ventas realizadas en cada mes.

- Incluir los Créditos Fiscales, es decir, las compras; estas deben estar debidamente respaldadas y solo se puede incluir la adquisición o compra de bienes y servicios necesarios para la realización de una actividad comercial o productiva.

Esto lleva recaudado el Seniat en lo que va de año

El superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), José David Cabello, informó cuánto lleva recaudado en lo que va de año.

A través de sus redes sociales, Cabello ofreció los detalles y el desglose de los recursos que se obtuvieron durante el mes de agosto.

De acuerdo con el reporte, en el transcurso del 2025, el Seniat ha recaudado un total de 602 millardos 749 millones 402 mil 980 bolívares.

En tal sentido, manifestó que las cifras reflejan el compromiso de cada venezolano con la cultura tributaria, "además de que expresan la intención clara de seguir recaudando recursos para garantizar el bienestar económico y social del pueblo”, agrega una NDP.



