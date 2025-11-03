PAGO DE AGUINALDOS: comienza depósito del segundo mes este 3 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Tal y como lo adelantamos en 2001 online, este lunes 03 de noviembre, comenzó el pago del segundo mes de aguinaldos a la administración pública, en esta oportunidad, al sector de Educación Universitaria, Salud y al personal jubilado del Ministerio de Interior y Justicia.

Los montos varían conforme a la antiguedad y el salario del trabajador beneficiado. La información fue dada a conocer por el Canal IVSS Pensionados de Venezuela en Telegram.

Se espera que en las próximas horas se libere a los demás trabajadores de la administración pública. Asimismo, el tercer y último mes de aguinaldos podría estar siendo cancelado a finales de noviembre. Se desconoce si desde el Ejecutivo Nacional otorgarán un cuarto mes.

