Pasos y requisitos para realizar la declaración sucesoral ante el Seniat: así puedes evitar errores y multas

Tras el fallecimiento de un familiar, uno de los procesos legales más importantes para los allegados es la declaración sucesoral.

Este trámite permite a los herederos disponer de los bienes del difunto de manera legal y ordenada, asegurando que la distribución de la herencia cumpla con las normativas vigentes.

Para realizar este proceso correctamente, es indispensable declarar y pagar los impuestos correspondientes ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

Según la ley, los familiares tienen un plazo de 180 días hábiles tras la muerte del causante para iniciar el trámite y evitar sanciones.

Trámite inicial: inscripción del RIF sucesoral

El primer paso es obtener el Registro de Información Fiscal (RIF) de la sucesión a través del portal web del Seniat.

En el sistema, se debe inscribir al contribuyente bajo la modalidad de "Sucesión con cédula" o "sin cédula", ingresando los datos básicos del fallecido, como su domicilio fiscal y fecha de muerte.

Una vez completado el formulario digital, se deben llevar los siguientes documentos físicos en una carpeta marrón a la oficina regional del Seniat:

Planilla de inscripción del portal.

Actas de defunción y cédula del fallecido.

Cédulas y RIF vigentes de todos los herederos.

Constancia de residencia del difunto.

Acta de matrimonio o unión estable de hecho (si aplica).

Registro de bienes y deudas en el sistema

Con el Rif sucesoral activo, el heredero o su representante deben ingresar nuevamente al sistema para realizar la declaración electrónica.

En este apartado se debe especificar el tipo de herencia (con testamento o sin él) y registrar detalladamente todos los activos y pasivos.

Esto incluye:

Inmuebles : casas, locales o terrenos (especificando si es vivienda principal).

: casas, locales o terrenos (especificando si es vivienda principal). Muebles : vehículos, cuentas bancarias, acciones, seguros y prestaciones.

: vehículos, cuentas bancarias, acciones, seguros y prestaciones. Pasivos: deudas pendientes del difunto y gastos funerarios.

Cada bien debe contar con su valor certificado y es fundamental verificar que no existan errores en la carga de datos, ya que una valoración inadecuada puede invalidar la planilla y obligar a reiniciar el proceso.

Cálculo del impuesto y pago final

El sistema calculará automáticamente la "Cuota Parte Hereditaria", que es la porción del patrimonio que le toca a cada beneficiario según su parentesco.

Tras validar los montos y presionar el botón de "Declarar", se generarán las planillas de pago que deben cancelarse en las entidades bancarias correspondientes.

Para finalizar, se deben consignar ante el Seniat las copias de la declaración electrónica, los comprobantes de pago y los títulos de propiedad de todos los bienes declarados. En el caso de empresas, se exigen actas constitutivas y balances a la fecha de la muerte.

Una vez el Seniat verifique la documentación, emitirá la solvencia sucesoral, el documento definitivo que permite a los herederos tomar posesión legal de los bienes y realizar cualquier venta o traspaso futuro.

