Punto de venta Mercantil: conoce cómo adquirir el que mejor se adapte a tu negocio

El Punto de venta Mercantil se posiciona como una herramienta fundamental para comerciantes y emprendedores que desean modernizar sus métodos de pago.

Estos dispositivos permiten realizar transacciones electrónicas de forma rápida y segura. Además, incorporan tecnología actualizada que facilita el manejo diario de las ventas, por ende, su uso contribuye a mejorar la atención al cliente y la operatividad del negocio.

Mercantil dispone de distintos modelos de puntos de venta, pensados para adaptarse a diferentes tipos de comercios.

Cada dispositivo ofrece funciones que se ajustan al volumen de transacciones y al tipo de actividad económica, dicha diversidad permite elegir el equipo más conveniente, de esta forma, los negocios pueden operar de manera más eficiente.

Uno de los principales atractivos del Punto de venta Mercantil es su cuota de mantenimiento competitiva. Esto ayuda a los comerciantes a reducir costos operativos sin sacrificar calidad en el servicio.

¿Cómo solicitar un punto de venta Mercantil?

El proceso de adquisición es simple y accesible, sencillamente los interesados deben acudir a una oficina Mercantil autorizada y consignar los recaudos requeridos. Luego, pueden seleccionar el equipo que mejor se adapte a su negocio. Finalmente, se efectúa el pago del dispositivo.

Una vez completado el proceso, Mercantil realiza la entrega inmediata del punto de venta, esto permite que el comerciante comience a aceptar pagos electrónicos en corto tiempo.

La activación del equipo se realiza siguiendo las indicaciones del banco, este procedimiento evita retrasos en el inicio de operaciones.

Con esta iniciativa, Mercantil busca promover la digitalización de los comercios en el país. La institución invita a los comerciantes a informarse y aprovechar estas herramientas.

