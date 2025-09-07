¿Quieres vender tus productos en la calle? Requieres este permiso para hacerlo

Suscríbete a nuestros canales

Si eres de esas personas que tienen un emprendimiento relacionado con alimentos, artesanía y otros, puedes venderlos en la calle, pero para ello es necesario adquirir un permiso.

Se trata de Economía Popular, una autorización que te permite realizar actividades económicas en espacios públicos y el cual debes solicitar a la Superintendencia Municipal de Administración y Recaudación (SUMAR).

El trámite los puedes realizar a través del sistema SIGAT (caracas.sigat.net).

Pasos para registrarse

Ingresa en caracas.sigat.net, haz clic en soy contribuyente y en la siguiente ventana accede con tus datos de usuario o regístrate en el sistema SIGAT.

En la página principal del sistema ubica la sección de Control Urbano y en el apartado de "Permisos", haz clic sobre el botón de "Acciones", selecciona la opción "Solicitar permiso" y en Tipo de solicitud elige, "Solicitud de permiso de economía popular".

Completa los datos asociados a la misma. No olvides tener a la mano los recaudos necesarios, de acuerdo al rubro de tu actividad, en formato PDF, los cuales encontrarás detallados al reverso de este volante.

En la ventana emergente, acepta la confirmación de validación de todos los datos suministrados.

En la sección de “Obligaciones Tributarias”, en el apartado de “Tasas” podrás visualizar el monto a cancelar por el importe del trámite solicitado.

Documentos que debe adjuntar dependiendo del tipo de actividad económica:

Food trucks:

Foto tipo carnet.

Certificado de salud.

Permiso de manipulación de alimentos.

Permiso de bomberos.

Título de propiedad del vehículo.

Responsabilidad civil.

Fotografía del vehículo.

Croquis con tres propuestas de ubicación.

Copia del último permiso (opcional).

Ferias y kioscos:

Foto tipo carnet.

Certificado de salud.

Permiso de manipulación de alimentos (para ferias).

Evidencia fotográfica del puesto o toldo.

Croquis con tres propuestas de ubicación.

Copia del último permiso (opcional).

Artesanía:

Foto tipo carnet.

Evidencia fotográfica del puesto de trabajo.

Croquis con tres propuestas de ubicación.

Constancia de inscripción en la Fundación para la Cultura y las Artes (FUNDARTE).

El sistema permite a los solicitantes registrar su actividad económica y cargar los documentos requeridos en formato PDF.

Una vez cargados los documentos y validada la información, el sistema generará el monto correspondiente a pagar por el trámite. Este permiso es esencial para quienes deseen formalizar sus actividades económicas en el espacio público del municipio Libertador.

