¿Quieres vender tus productos en la calle? Requieres este permiso para hacerlo

Si eres de esas personas que tienen un emprendimiento relacionado con alimentos, artesanía y otros, puedes venderlos en la calle, pero para ello es necesario adquirir un permiso.
Se trata de Economía Popular, una autorización que te permite realizar actividades económicas en espacios públicos y el cual debes solicitar a la Superintendencia Municipal de Administración y Recaudación (SUMAR).
El trámite los puedes realizar a través del sistema SIGAT (caracas.sigat.net).
Pasos para registrarse
- Ingresa en caracas.sigat.net, haz clic en soy contribuyente y en la siguiente ventana accede con tus datos de usuario o regístrate en el sistema SIGAT.
- En la página principal del sistema ubica la sección de Control Urbano y en el apartado de "Permisos", haz clic sobre el botón de "Acciones", selecciona la opción "Solicitar permiso" y en Tipo de solicitud elige, "Solicitud de permiso de economía popular".
- Completa los datos asociados a la misma. No olvides tener a la mano los recaudos necesarios, de acuerdo al rubro de tu actividad, en formato PDF, los cuales encontrarás detallados al reverso de este volante.
- En la ventana emergente, acepta la confirmación de validación de todos los datos suministrados.
- En la sección de “Obligaciones Tributarias”, en el apartado de “Tasas” podrás visualizar el monto a cancelar por el importe del trámite solicitado.
Documentos que debe adjuntar dependiendo del tipo de actividad económica:
Food trucks:
- Foto tipo carnet.
- Certificado de salud.
- Permiso de manipulación de alimentos.
- Permiso de bomberos.
- Título de propiedad del vehículo.
- Responsabilidad civil.
- Fotografía del vehículo.
- Croquis con tres propuestas de ubicación.
- Copia del último permiso (opcional).
Ferias y kioscos:
- Foto tipo carnet.
- Certificado de salud.
- Permiso de manipulación de alimentos (para ferias).
- Evidencia fotográfica del puesto o toldo.
- Croquis con tres propuestas de ubicación.
- Copia del último permiso (opcional).
Artesanía:
- Foto tipo carnet.
- Evidencia fotográfica del puesto de trabajo.
- Croquis con tres propuestas de ubicación.
- Constancia de inscripción en la Fundación para la Cultura y las Artes (FUNDARTE).
El sistema permite a los solicitantes registrar su actividad económica y cargar los documentos requeridos en formato PDF.
Una vez cargados los documentos y validada la información, el sistema generará el monto correspondiente a pagar por el trámite. Este permiso es esencial para quienes deseen formalizar sus actividades económicas en el espacio público del municipio Libertador.
