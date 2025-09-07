Economía

¿Quieres vender tus productos en la calle? Requieres este permiso para hacerlo

El trámite lo puedes realizar en línea

Por Genesis Carrillo
Domingo, 07 de septiembre de 2025 a las 06:00 pm
¿Quieres vender tus productos en la calle? Requieres este permiso para hacerlo

Si eres de esas personas que tienen un emprendimiento relacionado con alimentos, artesanía y otros, puedes venderlos en la calle, pero para ello es necesario adquirir un permiso. 

Se trata de Economía Popular, una autorización que te permite realizar actividades económicas en espacios públicos y el cual debes solicitar a la Superintendencia Municipal de Administración y Recaudación (SUMAR). 

El trámite los puedes realizar a través del sistema SIGAT (caracas.sigat.net).

Pasos para registrarse

  • Ingresa en caracas.sigat.net, haz clic en soy contribuyente y en la siguiente ventana accede con tus datos de usuario o regístrate en el sistema SIGAT.
  • En la página principal del sistema ubica la sección de Control Urbano y en el apartado de "Permisos", haz clic sobre el botón de "Acciones", selecciona la opción "Solicitar permiso" y en Tipo de solicitud elige, "Solicitud de permiso de economía popular".
  • Completa los datos asociados a la misma. No olvides tener a la mano los recaudos necesarios, de acuerdo al rubro de tu actividad, en formato PDF, los cuales encontrarás detallados al reverso de este volante.
  • En la ventana emergente, acepta la confirmación de validación de todos los datos suministrados.
  • En la sección de “Obligaciones Tributarias”, en el apartado de “Tasas” podrás visualizar el monto a cancelar por el importe del trámite solicitado.

Documentos que debe adjuntar dependiendo del tipo de actividad económica:

Food trucks:

  • Foto tipo carnet.
  • Certificado de salud.
  • Permiso de manipulación de alimentos.
  • Permiso de bomberos.
  • Título de propiedad del vehículo.
  • Responsabilidad civil.
  • Fotografía del vehículo.
  • Croquis con tres propuestas de ubicación.
  • Copia del último permiso (opcional).

Ferias y kioscos:

  • Foto tipo carnet.
  • Certificado de salud.
  • Permiso de manipulación de alimentos (para ferias).
  • Evidencia fotográfica del puesto o toldo.
  • Croquis con tres propuestas de ubicación.
  • Copia del último permiso (opcional).

Artesanía:

  • Foto tipo carnet.
  • Evidencia fotográfica del puesto de trabajo.
  • Croquis con tres propuestas de ubicación.
  • Constancia de inscripción en la Fundación para la Cultura y las Artes (FUNDARTE).

El sistema permite a los solicitantes registrar su actividad económica y cargar los documentos requeridos en formato PDF.

Una vez cargados los documentos y validada la información, el sistema generará el monto correspondiente a pagar por el trámite. Este permiso es esencial para quienes deseen formalizar sus actividades económicas en el espacio público del municipio Libertador.

 

Visite nuestra sección https://2001online.com/nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
viral
empleos
Estados Unidos
Domingo 07 de Septiembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América