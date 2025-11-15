Revisión Legal de Vehículos: estos son los requisitos y precios para el trámite

Suscríbete a nuestros canales

La Experticia de Verificación Legal de Vehículos es la revisión realizada por funcionarios expertos, la cual consiste en constatar las condiciones físicas y legales de los seriales identificadores de un vehículo (chapa, serial de carrocería, motor, entre otros aspectos), informa el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre.

Requisitos para la Revisión Legal de Vehículos en el INTT

De acuerdo con la página web del INTT, Para solicitar una revisión legal de vehículos, la parte interesada debe consignar los siguientes requisitos ante la autoridad competente:

Cédula de Identidad laminada (original y copia).

Original y copia de Certificado de Registro de Vehículo o Certificación de Datos.

Original y copia del Certificado de origen y factura de compra (según sea el caso).

Original y copia documentos compra-venta, si fuera el caso.

Original y copia de la Póliza de Responsabilidad Civil inscrita en la superintendencia de la actividad aseguradora.

En caso que la solicitud sea realizada por medio de un apoderado, se debe consignar original y copia del documento notariado que lo acredite.

En caso de presentar Reserva de Dominio, debe consignar el respectivo finiquito (original y copia).

Consignar el soporte del pago por concepto de derecho registral.

Requisitos y precios para la revisión en Chacao

En el caso de solicitar una Revisión Legal de Vehículos ante la Policía Municipal de Chacao, los requisitos son los siguientes:

Original y copia del certificado de registro de vehículo o certificado de datos.

Presentar cédula de identidad laminada (original y copia). Si el vehículo posee reserva de dominio presentar el finiquito (original y copia).

Si el vehículo pertenece a una empresa registrada, presentar Rif (copia).

Si el vehículo posee cambio de motor, presentar factura (original y copia).

En caso de Extravío de Placas identificadoras, presentar la denuncia realizada ante el Cicpc.

Original y copia de compra y venta notariado, si no es el propietario (no se aceptan autorización de ningún tipo si no es el dueño).

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil (R.C.V) Art. 58 de la Ley de Tránsito Terrestre.

Para el momento de la revisión, el solicitante debe acudir con el vehículo en perfecto estado de limpieza (chasis y motor), al Centro de Experticias de Vehículos “Manuelita Sáenz”.

Los costos de la revisión son los siguientes:

Por medio de las redes sociales, usuarios compartieron imágenes de los requisitos y precos de la revisión legal de vehículos, los cuales se fijaron en:

Vehículos tipo Motocicleta: Seis euros (€.6,00)

Vehículos Oficiales: €.6,00.

Vehículos particulares: €.6,00.

Vehículos de transporte público: €.6,00.

Vehículos de carga: €.12,00.

Las autoridades recuerdan que no se aceptan transferencias. Los pagos deben realizarse por medio de depósitos bancarios a las cuentas suministradas por la entidad encargada.

