Saime anuncia nuevo operativo de cedulación sin cita en todo el país: requisitos y horario aquí

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) efectuará próximamente un operativo masivo de identificación en todo el territorio nacional.

El objetivo principal de esta jornada especial es la emisión de nuevas cédulas de identidad (cedulación) y la Verificación de Datos de los usuarios.

El SAIME busca simplificar y acelerar estos trámites esenciales para la población, así lo informó la institución a través de sus redes sociales. La atención al público se efectuará en un horario extendido de 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

¿Qué se requiere durante la jornada?

Para Ciudadanos Venezolanos:

Copia simple del acta de nacimiento. (Este es el único recaudo solicitado para procesar la emisión o la verificación de la cédula de identidad en esta jornada).

Para Ciudadanos Naturalizados:

Copia de la gaceta oficial.

También puede presentar la constancia de naturalización.

Es importante destacar la facilidad en la presentación de los documentos. El SAIME ha confirmado que los requisitos pueden entregarse tanto de forma física como en formato digital.

Visite nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube