Saime: conozca las recomendaciones para el retiro de cédula y pasaporte en las oficinas a nivel nacional

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) informó a través de la red social Instagram, algunas recomendaciones clave para garantizar un proceso sin contratiempos a la hora de retirar los documentos de identidad en sus oficinas.

De acuerdo con el organismo identificador, se implementaron diversas mejoras en sus plataformas y procesos para facilitar el acceso a la documentación, por lo que estar informado sobre los requisitos y procedimientos actualizados es crucial.

Recomendaciones para el retiro de cédula y pasaporte

Retiro de cédulas de identidad:

Si el usuario es mayor de edad, deberá acudir a la misma oficina donde realizó el trámite.

Al verificar los datos, se realizará la entrega del documento.

En caso de ser menor de edad, acudir con su representante legal y una fotocopia del acta de nacimiento.

Recomendaciones para retirar el pasaporte:

Deberá acudir a la misma oficina donde solicitó el documento con su cédula laminada.

¿Qué sucede si no se retira la cédula o pasaporte a tiempo?

Luego de realizar todo el proceso necesario para tramitar la cédula de identidad, la misma será entregada el mismo día.

Si el usuario posee 30 días continuos para retirar el documento, de lo contrario, este será desincorporado y el usuario deberá agendar otra cita en la página web oficial del SAIME.

Por pérdida o hurto, se deberá esperar un lapso de seis meses para volver a solicitar el trámite y justificar su pérdida.

En el caso del pasaporte, el usuario posee un tiempo estimado de retiro no mayor a cinco meses continuos desde su emisión.

De no retirarlo en el tiempo estipulado, el documento será enviado a la oficina central, a donde deberá acudir para ser entregado.

Cabe destacar que el trámite de la cédula de identidad es totalmente gratuito.

Costos para tramitar el pasaporte

El pasaporte habilitado (entregado en 48 horas) cuenta con precios desde $290 (tasa BCV) para personas desde los tres meses y hasta los tres años de edad.

Mientras que, desde los 3 años y hasta los 17 años con 11 meses, en $310 (tasa BCV).

Por otra parte, para los mayores de 18 años, $350 (tasa BCV). Tarda un máximo de 48 horas para su entrega.

En cuanto al pasaporte ordinario, este tiene un costo de $120 para personas desde los tres meses y hasta los tres años de edad.

Mientras que, desde los 3 años y hasta los 17 años con 11 meses, en $164 (tasa BCV).

Para mayores de 18 años cuesta $216.

