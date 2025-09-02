Atención emprendedores: así puede solicitar crédito y punto de venta en el Banco Digital de los Trabajadores

Suscríbete a nuestros canales

El Banco Digital de los Trabajadores (BDT) ofrece un plan de financiamiento para apoyar a emprendedores en sus iniciativas comerciales.

Se trata de Credifuturo, que facilita el acceso a recursos necesarios para el crecimiento de sus proyectos y lo mejor es que el solicitante tendrá 18 meses para pagarlo en dos opciones: crédito en cuotas y una línea de crédito.

Estas opciones proporcionan flexibilidad a los emprendedores para elegir la mejor forma de gestionar su financiamiento según sus circunstancias y proyecciones de negocio

Para la gestión de esta herramienta financiera, los solicitantes deben dirigirse a las oficinas más cercanas de la entidad bancaria.

Recaudos a entregar

Básicos

Fotocopia de Cédula de Identidad vigente y legible.

Fotocopia del Registro de Información Fiscal (RIF).

Persona Jurídica

Fotocopia del Documento Constitutivo y sus últimas modificaciones legales. Registrado.

Fotocopia del Registro de Información Fiscal (RIF) de la empresa, los accionistas y/o

representante(s) legal(es) de la empresa.

Fotocopia de la Cédula de Identidad de los accionistas y/o representante(s) legal(es) de la empresa.

Económico

Fotocopias de los Estados de Cuenta (créditos y cuentas) de los últimos tres (3) meses.

Presupuesto del bien a adquirir con el financiamiento, este documento debe tener RIF, número de teléfono local y firma de la empresa que lo emite.

Financiero

Fotocopia de la Declaración del Impuesto Sobre La Renta (ISLR) y Certificado Electrónico de recepción de declaración por internet del último ejercicio económico.

Adicional

Certificado de Registro Nacional de Emprendimientos (RNE).

Copia de RIF del Emprendimiento registrado en el Sistema de Emprender Juntos.

Soporte fotográfico de las aplicaciones de las Redes Sociales tales como: Facebook, Instagram o

Twitter. (De no poseer cuentas en Redes Sociales, BDT realizará el registro fotográfico de las actividades a las que se dedica).

Firma Personal / Fondo de Comercio

Fotocopia del Acta Constitutiva, Firma Personal o Fondo de Comercio y sus últimas modificaciones legales, registradas.

Cooperativa

Constancia de Inscripción en la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP).

Fotocopia del Certificado de Cumplimiento otorgado por la Superintendencia Nacional de Cooperativas, a través del Sistema de Gestión Integrado para las Cooperativas (SINCOOP).

Acta de Asamblea donde los asociados aprueben la contratación del crédito en cuestión bajo las condiciones establecidas en el Artículo 52 del Decreto con Fuerza de Ley Especial de Asociaciones

Cooperativas y a su vez designen a la(s) persona(s) que suscribirán dicho financiamiento.

De igual manera, los interesados pueden confirmar la información en la página web de la entidad bancaria donde deberá seleccionar el tipo de crédito ya sea Credifuturo I, II o III, para estar 100% informado sobre qué documentos requieren cada uno.

Puntos de venta

El Banco Digital de los Trabajadores también colocó a disposición una línea de Puntos de Venta (POS) que están diseñados para ofrecer a comercios y emprendimientos una solución moderna en la recepción de pagos.

Beneficios

Procesamiento ágil de pagos con tecnología avanzada

Transacciones en segundos

Mejora la experiencias de compra y seguridad garantizada.

Sistemas de seguridad

Los dispositivos cuentan con sistemas de encriptación que protegen los datos financieros, al minimizar riesgos de fraude.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube