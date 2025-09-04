Saren: pasos para registrar su empresa o emprendimiento

Las personas que deseen obtener personalidad jurídica y operar legalmente a través de su empresa o emprendimiento, deben registrarse ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren).
Además, el organismo ofrece también una modernización en el registro mercantil en Venezuela con el lanzamiento de su plataforma digital.
Así registea la empresa o emprendimiento
- Elección del tipo de empresa: Decide si será una firma personal o una persona jurídica (S.A., SRL, etc.).
- Reserva del nombre comercial: Verifica la disponibilidad del nombre en el Registro Mercantil.
- Elaboración del acta constitutiva: Redacta los estatutos de la empresa con un abogado, definiendo las reglas internas.
- Registro en el SAREN: Presenta la documentación requerida en el Registro Mercantil.
- Obtención del RIF: Tramita el Registro de Información Fiscal en el SENIAT.
- Inscripción en seguridad social: Inscribe la empresa en el IVSS (Instituto Venezolano de los Seguros Sociales) y en el INCES (Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista).
- Permisos municipales: Obtén las licencias y permisos necesarios en el municipio donde operará la empresa.
Así realiza el trámite en la plataforma digital
- Para comenzar, visita el sitio oficial del Saren en www.saren.gob.ve.
- Dirígete a la opción "Trámites en Línea" donde encontrarás todos los servicios disponibles.
- Crea un usuario que te permita acceder a las funcionalidades del sistema.
- Accede con tus nuevas credenciales al portal.
- Selecciona y asegura el nombre que deseas para tu emprendimiento.
- Rellena los campos requeridos acerca de la persona jurídica que representará tu negocio.
- Proporciona la información de los accionistas, incluyendo números de cédula y sus respectivos porcentajes de participación.
- Incluye la información de tu abogado, quien validará el documento constitutivo.
- Sube todos los documentos necesarios en el formato digital que exige el sistema.
- Una vez completados los pasos anteriores, se generará de forma automática una Planilla Única Bancaria que deberás utilizar para formalizar el registro.
- Finaliza el registro online y asiste a firmar el documento en la fecha que el sistema te indique.