Legalización

Saren: pasos para registrar su empresa o emprendimiento

El proceso lo puede realizar a tráves de la plataforma digital

Por Genesis Carrillo
Miércoles, 03 de septiembre de 2025 a las 11:14 pm

Las personas que deseen obtener personalidad jurídica y operar legalmente a través de su empresa o emprendimiento, deben registrarse ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren).

Además, el organismo ofrece también una modernización en el registro mercantil en Venezuela con el lanzamiento de su plataforma digital.

Así registea la empresa o emprendimiento

  • Elección del tipo de empresa: Decide si será una firma personal o una persona jurídica (S.A., SRL, etc.). 
  • Reserva del nombre comercial: Verifica la disponibilidad del nombre en el Registro Mercantil. 
  • Elaboración del acta constitutiva: Redacta los estatutos de la empresa con un abogado, definiendo las reglas internas. 
  • Registro en el SAREN: Presenta la documentación requerida en el Registro Mercantil. 
  • Obtención del RIF: Tramita el Registro de Información Fiscal en el SENIAT. 
  • Inscripción en seguridad social: Inscribe la empresa en el IVSS (Instituto Venezolano de los Seguros Sociales) y en el INCES (Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista). 
  • Permisos municipales: Obtén las licencias y permisos necesarios en el municipio donde operará la empresa.

Así realiza el trámite en la plataforma digital

  • Para comenzar, visita el sitio oficial del Saren en www.saren.gob.ve.
  • Dirígete a la opción "Trámites en Línea" donde encontrarás todos los servicios disponibles.
  • Crea un usuario que te permita acceder a las funcionalidades del sistema.
  • Accede con tus nuevas credenciales al portal.
  • Selecciona y asegura el nombre que deseas para tu emprendimiento.
  • Rellena los campos requeridos acerca de la persona jurídica que representará tu negocio.
  • Proporciona la información de los accionistas, incluyendo números de cédula y sus respectivos porcentajes de participación.
  • Incluye la información de tu abogado, quien validará el documento constitutivo.
  • Sube todos los documentos necesarios en el formato digital que exige el sistema.
  • Una vez completados los pasos anteriores, se generará de forma automática una Planilla Única Bancaria que deberás utilizar para formalizar el registro.
  • Finaliza el registro online y asiste a firmar el documento en la fecha que el sistema te indique.

