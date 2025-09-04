Saren: pasos para registrar su empresa o emprendimiento

Suscríbete a nuestros canales

Las personas que deseen obtener personalidad jurídica y operar legalmente a través de su empresa o emprendimiento, deben registrarse ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren).

Además, el organismo ofrece también una modernización en el registro mercantil en Venezuela con el lanzamiento de su plataforma digital.

Así registea la empresa o emprendimiento

Elección del tipo de empresa: Decide si será una firma personal o una persona jurídica (S.A., SRL, etc.).

Reserva del nombre comercial: Verifica la disponibilidad del nombre en el Registro Mercantil.

Elaboración del acta constitutiva: Redacta los estatutos de la empresa con un abogado, definiendo las reglas internas.

Registro en el SAREN: Presenta la documentación requerida en el Registro Mercantil.

Obtención del RIF: Tramita el Registro de Información Fiscal en el SENIAT.

Inscripción en seguridad social: Inscribe la empresa en el IVSS (Instituto Venezolano de los Seguros Sociales) y en el INCES (Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista).

Permisos municipales: Obtén las licencias y permisos necesarios en el municipio donde operará la empresa.

Así realiza el trámite en la plataforma digital

Para comenzar, visita el sitio oficial del Saren en www.saren.gob.ve.

www.saren.gob.ve. Dirígete a la opción "Trámites en Línea" donde encontrarás todos los servicios disponibles.

Crea un usuario que te permita acceder a las funcionalidades del sistema.

Accede con tus nuevas credenciales al portal.

Selecciona y asegura el nombre que deseas para tu emprendimiento.

Rellena los campos requeridos acerca de la persona jurídica que representará tu negocio.

Proporciona la información de los accionistas, incluyendo números de cédula y sus respectivos porcentajes de participación.

Incluye la información de tu abogado, quien validará el documento constitutivo.

Sube todos los documentos necesarios en el formato digital que exige el sistema.

Una vez completados los pasos anteriores, se generará de forma automática una Planilla Única Bancaria que deberás utilizar para formalizar el registro.

Finaliza el registro online y asiste a firmar el documento en la fecha que el sistema te indique.