¿Su hijo está en beisbol y no sabe qué necesita?: guía de implementos y precios para los pequeños Grandes Ligas en la capital

El beisbol es una pasión nacional y muchos padres desean que sus hijos sigan los pasos de sus ídolos; sin embargo, equipar a un pequeño pelotero puede ser un desafío, especialmente si se desconocen los implementos y sus precios.

Equipo básico para los pequeños Grandes Ligas

Si hablamos de la vestimenta, las medias largas antideslizantes 3/4 pueden variar entre $ 6 y $ 7, dependiendo de las tiendas.

En Buhodega, los pantalones gris claro generalmente están entre $ 20 y $ 25, hacen entregas personales los días lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm

y los sábados de 10:00 am a 3:00 pm en Los Dos Caminos, aceptan cualquier tipo de pago.

Por otro lado, las copas protectoras se consiguen en $ 10.

La tienda online deportiva Eknias, ofrece los guantes de beisbol Franklin Field en $ 41, trabajan de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm, y los

sábado de 10:00 am a 3:00 pm.

Las gorras varían de precio dependiendo del tamaño, marca y estilo que el jugador escoja, pueden ir desde los $ 7 hasta los $ 23.

En Peloteros Store ubicados en el centro comercial Galerías Paraíso se pueden encontrar guantes en $ 30, pero todo depende de la marca y la calidad del mismo.

En la misma tienda puede encontrar un calzado especializado para tener mejor agarre en el campo, los precios de los tacos de hueso o botines pueden costar $ 175 si son corte bajo, si son corte alto se consigue en $ 225.

Las camisas abotonadas pueden costar alrededor de $ 15 a $ 35.

Accesorios y equipos adicionales

Además del equipo básico, los padres pueden considerar otros artículos para complementar la experiencia y garantizar la seguridad y comodidad de sus niños.

Los morrales de batea son ideales para transportar todos los implementos, los que tienen varios compartimentos cuesta $ 85 en Peloteros Store.

El alma del juego son los bates de beisbol, Buhodega ofrece los bates infantiles para niños de 7 a 12 años en $ 75, un bate de madera puede ser más económico, con precios que rondan los $ 10.

Las pelotas suele tener un costo de entre $ 7 y $ 10 por unidad, aunque también se pueden conseguir por cajas aprecios más elevados.

Es importante destacar que estos precios son de referencia según una consulta a varias tiendas, por lo que pueden variar dependiendo del material y el lugar de la compra.

