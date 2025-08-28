Transporte

Usuarios que salen de La Bandera con destino a este pueblo de Mérida pagarán nueva tasa de salida

Por Robert Lobo
Jueves, 28 de agosto de 2025 a las 12:18 pm
Usuarios que salen de La Bandera con destino a este pueblo de Mérida pagarán nueva tasa de salida

El principal terminal terrestre de Caracas, La Bandera, ha informado que desde el pasado 26 de agosto, ha comenzado a cobrar una nueva tasa de salida a los pasajeros que viajen a la población de Ejido, estado Mérida.

La tasa de salida es de Bs 130 (adicional al costo del pasaje). Este cobro no aplica para los viajes desde Ejido a Caracas.

"Recuerda: esta tasa aplica únicamente para los viajes que inician en el terminal La Bandera. Si tu viaje comienza en nuestro terminal en Ejido hacia Caracas, ¡no te preocupes!, este cobro no aplica para ti", detalló Tromerca.

Las personas de la tercera edad y con discapacidad están exoneradas de este pago.

También puede visitar nuestra sección:  Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Internacionales
Florida
Miami
belleza
Estados Unidos
Jueves 28 de Agosto - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América