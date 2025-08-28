Usuarios que salen de La Bandera con destino a este pueblo de Mérida pagarán nueva tasa de salida

Suscríbete a nuestros canales

El principal terminal terrestre de Caracas, La Bandera, ha informado que desde el pasado 26 de agosto, ha comenzado a cobrar una nueva tasa de salida a los pasajeros que viajen a la población de Ejido, estado Mérida.

La tasa de salida es de Bs 130 (adicional al costo del pasaje). Este cobro no aplica para los viajes desde Ejido a Caracas.

"Recuerda: esta tasa aplica únicamente para los viajes que inician en el terminal La Bandera. Si tu viaje comienza en nuestro terminal en Ejido hacia Caracas, ¡no te preocupes!, este cobro no aplica para ti", detalló Tromerca.

Las personas de la tercera edad y con discapacidad están exoneradas de este pago.

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube