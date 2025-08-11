Trámites

VenApp: conozca cómo reportar averías de Cantv a través de la Línea 58

La aplicación ayuda a solventar fallas en servicios como electricidad, agua potable, gas y transporte público

Por Jerald Jimenez
Lunes, 11 de agosto de 2025 a las 08:00 am
Foto: VenApp (Fitelven)

Con el objetivo de promover una participación más activa y eficiente, VenApp mantiene activa la “Línea 58” dentro de su plataforma digital, que permite a los usuarios comunicar diversas incidencias relacionadas con servicios públicos, seguridad y infraestructura urbana.

La función fue creada para simplificar el proceso de denuncia y acelerar las respuestas por parte de las autoridades correspondientes.

Tipos de incidencias que se pueden reportar a través de “Línea 58”

  • Fallas en servicios esenciales como electricidad, agua potable, gas o transporte público.
  • Denuncias sobre delitos o conductas sospechosas que requieran intervención policial o autoridad competente.
  • Problemas específicos en infraestructura urbana, incluyendo aguas servidas, alumbrado público y transformadores eléctricos.

¿Cómo realizar un reporte efectivo en VenApp?

  • Acceder a la sección “Línea 58” dentro de la aplicación VenApp.
  • Seleccionar la opción para crear un nuevo informe.
  • Especificar claramente el tipo de problema (por ejemplo, alumbrado público, recolección de basura).
  • Elegir la subcategoría que describa mejor el incidente para facilitar su priorización.
  • Completar toda la información requerida: detalles del problema, ubicación exacta y datos personales si es necesario.
  • Indicar la fecha del incidente y redactar una breve descripción que resuma lo ocurrido de manera clara y concisa.
  • Verificar o ajustar la ubicación marcada en el mapa y adjuntar evidencias visuales como fotos o videos para mayor claridad del reporte.
  • Revisar todos los datos ingresados antes de enviar el informe para asegurar precisión.

¿Cómo registrarse e ingresar en VenApp?

  • Iniciar sesión con el correo electrónico registrado previamente.
  • Introducir la contraseña correspondiente.
  • En caso de olvidar la clave, hacer clic en “¿Olvidaste contraseña?”; se abrirá una ventana donde se debe ingresar el correo registrado para recibir instrucciones de restablecimiento.
  • Si no aparece en bandeja de entrada, revisar en “correos no deseados”.
  • Para quienes aún no tienen cuenta, deben hacer clic en “Regístrate” y seguir los pasos indicados en la plataforma.

