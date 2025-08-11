VenApp: conozca cómo reportar averías de Cantv a través de la Línea 58

Suscríbete a nuestros canales

Con el objetivo de promover una participación más activa y eficiente, VenApp mantiene activa la “Línea 58” dentro de su plataforma digital, que permite a los usuarios comunicar diversas incidencias relacionadas con servicios públicos, seguridad y infraestructura urbana.

La función fue creada para simplificar el proceso de denuncia y acelerar las respuestas por parte de las autoridades correspondientes.

Tipos de incidencias que se pueden reportar a través de “Línea 58”

Fallas en servicios esenciales como electricidad, agua potable, gas o transporte público.

Denuncias sobre delitos o conductas sospechosas que requieran intervención policial o autoridad competente.

Problemas específicos en infraestructura urbana, incluyendo aguas servidas, alumbrado público y transformadores eléctricos.

¿Cómo realizar un reporte efectivo en VenApp?

Acceder a la sección “Línea 58” dentro de la aplicación VenApp.

Seleccionar la opción para crear un nuevo informe.

Especificar claramente el tipo de problema (por ejemplo, alumbrado público, recolección de basura).

Elegir la subcategoría que describa mejor el incidente para facilitar su priorización.

Completar toda la información requerida: detalles del problema, ubicación exacta y datos personales si es necesario.

Indicar la fecha del incidente y redactar una breve descripción que resuma lo ocurrido de manera clara y concisa.

Verificar o ajustar la ubicación marcada en el mapa y adjuntar evidencias visuales como fotos o videos para mayor claridad del reporte.

Revisar todos los datos ingresados antes de enviar el informe para asegurar precisión.

¿Cómo registrarse e ingresar en VenApp?

Iniciar sesión con el correo electrónico registrado previamente.

Introducir la contraseña correspondiente.

En caso de olvidar la clave, hacer clic en “¿Olvidaste contraseña?”; se abrirá una ventana donde se debe ingresar el correo registrado para recibir instrucciones de restablecimiento.

Si no aparece en bandeja de entrada, revisar en “correos no deseados”.

Para quienes aún no tienen cuenta, deben hacer clic en “Regístrate” y seguir los pasos indicados en la plataforma.

