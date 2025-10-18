¡Con las manos en la masa! Así fue la captura en flagrancia de un roba celulares en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Efectivos de la Policía Municipal de Chacao (PoliChacao) detuvieron a un roba celulares in fraganti en El Rosal.

A través de su cuenta en Instagram, PoliChacao informó sobre la detención y compartió el video de seguridad donde se observa el delito y posterior arresto.

Con las manos en la masa

De acuerdo con la información proporcionada, el sujeto quedó identificado como Jorge Luis Guzmán Cordero de 39 años de edad, quien fue capturado por un agente policial en pleno acto del delito en la vía pública de la avenida Lazo Martí en El Rosal.

En el video se observa al sujeto robando al conductor de un vehículo en plena vía pública y en medio del delito llega un oficial de PoliChacao, quien "haciendo uso de su arma de reglamento" obligó al sujeto a rendirse y se ve cómo regresa lo que había robado a la víctima.

PoliChacao y el Cicpc

Por su parte, el director de PoliChacao, el comisario mayor Luis Gonzalo Fernández de Córdova, destacó que el organismo está trabajando de forma conjunta con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), a fin de desmantelar la banda de alias "El Carlos".

Agrega que esta banda tiene como modus operandi "robar teléfonos de alta gama para comercializarlos desde Sabana Grande hasta ser llevados por contrabando hacia Colombia".

Adicionalmente, Fernández de Córdova destacó que el robo se pudo frustrar gracias a "la sagacidad y entrenamiento" del efectivo policial, sumado a la labor de videovigilancia que hay en el sector, manejado por el Centro Integral de Seguridad Ciudadana, quien ya estaba monitoreando al sujeto desde la urbanización Campo Alegre.

Solicitud policial

Tras detener al sujeto, verificaron su estatus y lograron determinar que está "solicitado por la justicia", además que tiene un "amplio registro criminal con más de nueve detenciones e ingreso a tribunales".

Entre los delitos por los que ha sido detenido el sujeto, se encuentran robo a personas, robo de vehículo, posesión de sustancias estupefacientes, violencia, aprovechamiento de las cosas provenientes del delito, entre otros.

Aseguran que el detenido quedará recluido en la sede de PoliChacao tras presentarse ante el tribunal de control que corresponda y se le decrete la medida judicial de privativa de libertad por robo agravado.

Visita nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube