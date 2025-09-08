El horror que nadie esperaba: Cámara de seguridad captura el brutal asesinato de una joven

Suscríbete a nuestros canales

Un video de seguridad, recientemente viralizado, muestra el trágico momento en que Iryna Zarutska, una joven refugiada ucraniana de 23 años, fue asesinada a puñaladas en un tren en Charlotte, Carolina del Norte.

El crimen, que ha conmocionado a la comunidad, ocurrió el pasado 22 de agosto y se hizo público a través de las redes sociales.

Iryna, había subido al tren Lynx Blue Line y, menos de cuatro minutos después, un hombre que no conocía la atacó sin motivo.

En las imágenes se observa cómo la joven, con auriculares y distraída en su teléfono, se sentó de espaldas a su agresor, Decarlos Brown Jr., quien, sin mediar palabra, sacó una navaja y la apuñaló tres veces.

Una víctima aleatoria y un agresor con antecedentes

El ataque ocurrió en la estación de Camden Road. Los paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que Iryna sufrió una puñalada mortal en la garganta y falleció en el sitio.

Las autoridades identificaron a Brown, de 34 años, como un hombre sin hogar con aparentes trastornos de salud mental y múltiples antecedentes penales, incluyendo un cargo de robo con arma mortal en 2015.

A pesar de que el atacante huyó a otro vagón, dejando un rastro de sangre, fue capturado y puesto a disposición de la justicia. Brown, quien también resultó herido en el altercado, ahora enfrenta cargos por asesinato en primer grado.

La historia detrás de la tragedia

Iryna Zarutska había llegado a Charlotte hace tres años huyendo de los bombardeos en Ucrania en busca de una vida en paz.

Su tía, Valeria Zarutska, la describió como una artista con "un corazón de oro" y lamentó la injusticia de su muerte. Para cubrir los gastos funerarios, la familia de la joven ha iniciado una campaña de recaudación de fondos.

El incidente ha desatado un debate sobre la salud mental y la seguridad en los espacios públicos, con analistas sugiriendo que la falta de seguridad en el vagón permitió que un hombre sin boleto ni control entrara y atacara a la víctima más vulnerable.

Por ahora, las autoridades descartan un crimen de odio, pero la conmoción y la tristeza por la muerte de Iryna Zarutska perduran en la comunidad.

Iryna Zarutska

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube