Cierre de gobierno EEUU: ayuda esencial para hogares de bajos ingresos en peligro

El estancamiento político en Washington está llevando a un cierre del gobierno federal, lo que podría causar retrasos significativos en la entrega de asistencia de calefacción para millones de familias de bajos ingresos en todo Estados Unidos.

Este bloqueo legislativo pone en peligro los fondos del Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP), justo cuando las temperaturas comienzan a bajar y los precios de la energía están en aumento, reseña Independent Español.

La red de seguridad social en peligro por la falta de fondos

El impacto lo sienten con mayor agudeza las personas que dependen de programas sociales para cubrir sus necesidades básicas.

Individuos como Jacqueline Chapman, una asistente escolar jubilada que vive con un cheque mensual de Seguridad Social de $630, afrontan la incertidumbre de no recibir la ayuda esencial para el invierno.

La prórroga del cierre puede significar que los fondos vitales para el funcionamiento del LIHEAP y otros programas de la red de seguridad social se agoten, justo en el momento más crítico.

Temporada de aumento de precios de la energía se aproxima en medio del cierre de gobierno

La preocupación aumenta a medida que el cierre del gobierno se produce justo cuando los precios de la energía están en alza, lo que añade más presión a los ya ajustados presupuestos familiares.

Las agencias estatales y locales, que son las encargadas de manejar los fondos federales, están viendo cómo la continuidad de esta asistencia se tambalea.

Las personas jubiladas, que normalmente necesitan varias entregas de ayuda para sobrellevar el invierno, han comentado que tendrán que "bajar la calefacción a unos 62 gradosy abrigarse con otra manta" si el apoyo no llega a tiempo, según informa The Associated Press.

La falta de un acuerdo en el Congreso no solo impacta los pagos de asistencia energética, sino que también pone en riesgo servicios como la asistencia alimentaria (SNAP) y la atención médica no urgente en las bases militares, destaca Univision.

Mientras demócratas y republicanos siguen sin llegar a un consenso sobre el presupuesto, el país observa cómo el cierre afecta a los ciudadanos más vulnerables, quienes dependen de estos fondos para sobrevivir al invierno.

