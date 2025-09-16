Corvette en llamas: ¿Qué descubrió la NHTSA sobre el defecto que amenaza a miles de conductores?

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) advirtió que un defecto de reabastecimiento en ciertos modelos de Chevrolet Corvette puede provocar incendios espontáneos.

General Motors (GM) anunció el retiro de más de 23.000 unidades de sus autos deportivos Z06 y ZR1, fabricados entre 2023 y 2026, después de que varios vehículos se prendieran en llamas durante la carga de combustible.

Foto: Facebook/Shawn Conner

Según la NHTSA, el problema se origina en el diseño del radiador y el ventilador de enfriamiento situados debajo del área de llenado de gasolina.

Si se derrama combustible durante el reabastecimiento, el ventilador puede proyectarlo hacia componentes calientes, lo que incrementa el riesgo de ignición.

Esta condición, combinada con bombas defectuosas en estaciones que no se apagan automáticamente, contribuyó a varios incidentes reportados en redes sociales.

Cómo se producen los incendios en los Corvette

El mecanismo descrito por la NHTSA indica que los ventiladores que continúan funcionando tras apagar el vehículo pueden arrojar gasolina derramada hacia piezas que alcanzan altas temperaturas, generando combustiones casi instantáneas.

Foto: Facebook/Shawn Conner

GM reconoció al menos cuatro incendios relacionados, incluido uno ocurrido en junio que se viralizó luego de que el propietario publicara un video mostrando cómo su Corvette 2024 se incendiaba mientras cargaba combustible.

La investigación de GM detectó que algunos vehículos de prueba de la propia compañía también se vieron afectados, lo que confirmó la necesidad del retiro.

Los autos que permanecen en concesionarios no podrán venderse hasta que se instale un escudo protector diseñado para desviar la gasolina derramada de los puntos de ignición.

Modelos y medidas de seguridad adoptadas

El retiro afecta a los Corvette Z06 de 2023 a 2025 y los ZR1 de 2025 a 2026, lo que equivale a unos 25.000 automóviles en todo el mundo, aunque los reguladores estiman que solo una mínima fracción presenta el defecto.

GM suspendió de inmediato las ventas y reiteró que la seguridad de los clientes es su máxima prioridad.

Mientras tanto, la NHTSA recordó que este tipo de defectos refuerza la importancia de los protocolos de seguridad en estaciones de servicio y de la respuesta rápida de fabricantes cuando se detecta un patrón de riesgo en vehículos de alto rendimiento.

