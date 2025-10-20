Demanda millonaria: clientes atacan a esta marca estadounidense por el "chirrido ruidoso y vergonzoso" de sus zapatos deportivos

Suscríbete a nuestros canales

Tenis vuelve a estar en el foco de atención tras la presentación de una demanda colectiva por parte de consumidores que aseguran que ciertos modelos de la marca On generan un sonido incómodo al caminar. El caso involucra a usuarios que afirman haber experimentado molestias y situaciones de embarazosas debido al ruido que emiten los zapatos.

En el segundo párrafo, la información fue obtenida del portal web de NBC News, donde se detalla que la demanda se centra en la tecnología "CloudTec" utilizada en varios estilos de la marca.

Los clientes señalan que el diseño de la suela, con orificios de diferentes formas, sería el responsable del chirrido perceptible en cada paso.

La demanda colectiva menciona al menos una vez estilos de calzado, entre ellos los modelos Cloud 5, Cloud 6, CloudMonster y Cloudrunner. Los consumidores afectados argumentan que el problema se presenta especialmente en personas que pasan largas jornadas de pie, como enfermeras y trabajadores de servicios.

Los abogados de los demandantes no han publicado comentarios públicos, mientras que la empresa On ha declarado que no se pronunciará sobre litigios en curso.

La demanda sostiene que, aunque el chirrido pueda parecer insignificante, la negativa de la compañía a reembolsar el dinero ha dejado a los clientes sin solución, obligándolos a buscar alternativas caseras para mitigar el ruido.

Reacciones y solicitudes de los consumidores

La demanda describe que la tecnología "CloudTec" fue diseñada para proporcionar soporte acolchado al caminar o correr. Sin embargo, los demandantes aseguran que el roce de los materiales genera el chirrido, lo que ha motivado la proliferación de quejas en redes sociales como TikTok y Reddit, donde los usuarios comparten métodos para reducir el ruido, como el uso de aceite de coco o talco para bebés.

Según el documento legal, la empresa On considera el chirrido como "desgaste normal" y no lo clasifica como defecto de producción, por lo que su garantía no cubre este tipo de informes.

Los demandantes solicitan una compensación por daños y perjuicios, así como el reembolso de los zapatos afectados, alegando prácticas comerciales fraudulentas y una estrategia de marketing engañosa.

La demanda fue presentada el 9 de octubre en el tribunal de distrito de Estados Unidos en Portland, donde se encuentra la sede de la empresa On en el país.

