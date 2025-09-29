¡Revisa tu cuenta! Inicia pago de la histórica demanda a Facebook en EEUU: estos son los montos

Suscríbete a nuestros canales

Tras varios meses de espera, inició la distribución del fondo del acuerdo colectivo establecido contra la red social Facebook, cuya empresa matriz es Meta Platforms Inc.

Los usuarios que se registraron previamente como parte de la demanda podrán comenzar a verificar sus cuentas bancarias o correos, ya que los pagos empezaron a procesarse.

La información ha sido difundida a través del portal web de Telemundo Chicago, que detalló que los demandantes recibirán correos electrónicos de notificación antes de que se emitan los pagos.

Este proceso será escalonado y tomará varias semanas hasta completarse.

Cómo se calculan los pagos

El monto que recibirá cada persona depende de la cantidad de demandantes y del tiempo en que mantuvo activa su cuenta de Facebook durante el periodo señalado en la demanda.

Esto significa que a cada usuario se le asignó un puntaje mensual que servirá como base para calcular la cifra final que le corresponde.

Se estima que la mayoría de los elegibles recibirá entre $25 y $40, aunque la cantidad exacta puede variar. Los métodos de distribución incluyen plataformas como PayPal, Venmo, Zelle, tarjeta prepaga Mastercard, depósito directo o cheque físico.

Cuándo llegan los depósitos

Los correos enviados a los usuarios precisan que la dispersión de los fondos comenzó en agosto y continuará durante un lapso de diez semanas, lo que abarca los meses de septiembre y octubre. Con este cronograma, se espera que quienes presentaron correctamente su reclamación vean reflejado el pago en ese plazo.

El acuerdo colectivo de $725 millones es producto de una demanda presentada en 2023, en la que se acusaba a Facebook de compartir información personal de usuarios con terceros sin consentimiento expreso y de no supervisar adecuadamente ese acceso a los datos.

