Detectan el primer caso humano del parásito comecarne en EEUU: esto es lo qué hace

Detectaron el primer caso humano del gusano barrenador del nuevo mundo, un parásito comecarne, en Estados Unidos.

Así lo dio a conocer el portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Andrew G. Nixon, la madrugada del lunes, detallando que el caso, relacionado con una persona que había viajado recientemente a El Salvador, fue confirmado por los CDC el 4 de agosto como gusano barrenador, refiere Reuters.

El parásito, la larva del gusano barrenador del Nuevo Mundo, puede devastar el ganado y está muy extendido en algunas partes de Centroamérica, incluido México. Puede destruir la fauna silvestre e incluso matar a mascotas.

En las décadas de 1980 y 1990 se produjeron brotes graves en Centroamérica, que fueron erradicados a un alto costo, para luego reaparecer en los últimos dos años.

Esto le hace el parásito comecarne a los humanos

Las infecciones humanas pueden ser fatales, pero son raras y la mayoría de los casos pueden tratarse.

"El riesgo para la salud pública en Estados Unidos por esta introducción es muy bajo", afirmó el portavoz.

México reportó un caso en Ixhuatlán de Madero, Veracruz, en julio, a 370 millas de la frontera con Texas, lo que llevó al Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHH) a suspender de inmediato el comercio transfronterizo de ganado, tras paradas similares en noviembre y mayo.