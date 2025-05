Día de las Madres: las opciones para celebrar en Miami este 2025

Suscríbete a nuestros canales

El Día de la Madre se aproxima y Miami ofrece diversas opciones para que las familias celebren a su ser querido.

Entre las actividades destacadas se encuentra un picnic en Deering Estate, donde los asistentes podrán disfrutar de vistas a la Bahía de Biscayne, reseña la web Conexión Migrante.

Además, se ofrecen recorridos en crucero, con un costo de 65 dólares por persona y horarios disponibles a las 11:30 a. m. y 2:00 p. m.

Otra opción es participar en una clase gratuita de Pilates al aire libre, dirigida por Liliana Montoya, que se llevará a cabo el 10 de mayo en 1111 Lincoln Road, Miami Beach, de 11:00 a. m. a 12:00 p. m.

Para quienes prefieren celebrar con música, el percusionista peruano Tony Succar ofrecerá un concierto este 9 de mayo, rindiendo homenaje a las mamás junto a su madre, Mimy Succar, en un evento lleno de ritmo latino.

Finalmente, un delicioso brunch es una excelente forma de agasajar a mamá. En la ciudad, varios restaurantes ofrecen opciones, pero es recomendable hacer reservaciones con anticipación.

Algunos de los lugares destacados son The Strand at Carillon Miami, Osaka Miami en Brickell, The Pink Paloma en Wynwood, The Social Club en Miami Beach con música en vivo, y Sofia en el Miami Design District, que contará con DJs y una estación de flores.

