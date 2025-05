Directora de Inteligencia Nacional arremete contra exjefe del FBI: exige cárcel por presunta amenaza a Trump

El debate político en Estados Unidos se intensifica luego de que la Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, solicitara que el exdirector del FBI, James Comey, sea procesado y encarcelado.

El motivo fue una publicación en redes sociales que muchos interpretaron como una amenaza al presidente Donald Trump.

De acuerdo con información publicada en el portal web de EVTV, Gabbard manifestó que Comey debe rendir cuentas ante la ley por sus acciones, señalando la gravedad de cualquier mensaje que pueda interpretarse como una amenaza a la vida del presidente.

La funcionaria recordó que el Estado de derecho debe aplicarse a todos, sin distinción de cargos o antecedentes.

La controversia se originó cuando Comey subió a Instagram una imagen de conchas marinas formando los números “86 47” en la arena, lo que generó interpretaciones sobre un posible mensaje codificado.

Sin embargo, según Fox News, «86» se usa con frecuencia como indicativo para asesinar o deshacerse de alguien, mientras que «47» es para el 47º presidente de los Estados Unidos.

Tras la oleada de críticas, el exdirector del FBI eliminó la publicación y aclaró su intención mediante un mensaje en la misma red social, donde afirmó:

"Publiqué antes una foto de algunas conchas que vi hoy durante una caminata por la playa, que supuse que eran un mensaje político. No me di cuenta de que algunas personas asocian esos números con la violencia. Nunca se me ocurrió, pero me opongo a la violencia de cualquier tipo, así que eliminé la publicación", así se lee en la red social.