Episodio de violencia sacude Japón este 26 de diciembre: detienen a un hombre tras apuñalar a 15 personas

Un ataque violento sacudió este viernes una fábrica de caucho en la ciudad de Mishima, en el centro de Japón, dejando un saldo de al menos 15 personas heridas.

El incidente ocurrió alrededor de las 16:30 hora local, cuando los servicios de emergencia recibieron reportes de un hombre que estaba apuñalando a los trabajadores, informó EFE.

A pesar de la violencia del ataque, medios locales indicaron que los afectados se mantuvieron conscientes mientras recibían los primeros auxilios por parte de los cuerpos de bomberos y paramédicos que acudieron al lugar.

¿Qué se sabe sobre la detención del sospechoso?

La policía japonesa logró arrestar en el sitio a un hombre de aproximadamente 30 años como principal sospechoso de intento de asesinato. Según fuentes de la investigación, el atacante estaría vinculado a la empresa.

Testigos y reportes de prensa señalaron que el agresor portaba un cuchillo y vestía lo que parecía ser una máscara de gas al momento de cometer los hechos.

La planta de Yokohama Rubber

El suceso tuvo lugar en las instalaciones de Yokohama Rubber, una planta establecida en 1946 que es fundamental para la producción mundial de neumáticos.

Esta sede es reconocida internacionalmente por fabricar neumáticos de alta tecnología para carreras y por sus estrictos controles de cuidado ambiental.

La empresa, fundada en 1917, tiene operaciones en países como Estados Unidos, Filipinas e India, siendo la fábrica de Mishima uno de sus pilares históricos.

Reportan violencia inusual en el país

Este tipo de eventos causa gran conmoción en Japón, una nación conocida por tener una de las tasas de homicidios más bajas del mundo y leyes sumamente estrictas contra el uso de armas.

Aunque los ataques masivos son poco frecuentes, el país registró incidentes aislados en años recientes, como el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe en 2022 y un ataque similar en una estación de metro de Tokio a principios de este año.

