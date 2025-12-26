Seniat: pasos clave para recuperar tus datos de acceso y pagar el ISLR sin contratiempos

Suscríbete a nuestros canales

Se acerca la fecha límite para declarar el Impuesto Sobre la Renta (ISLR) y el Seniat recuerda a los contribuyentes la importancia de tener sus datos de acceso actualizados.

Contar con usuario y clave vigentes permite realizar la declaración de manera oportuna, evitando retrasos y problemas durante el proceso.

Se debe recordar que el ISLR se puede gestionar directamente desde el Portal Fiscal del Seniat, una plataforma diseñada para simplificar los trámites tributarios. Dicha herramienta permite declarar y pagar impuestos de forma rápida, segura y sin intermediarios, asegurando que la información personal y financiera del contribuyente se mantenga protegida.

Recuperación de usuario y clave del SENIAT

Si un contribuyente olvida sus datos de acceso o ingresa por primera vez al portal, puede restablecerlos fácilmente en www.seniat.gob.ve. El sistema permite generar un usuario y clave nuevos o recuperar los existentes, garantizando que todos los contribuyentes puedan acceder sin contratiempos.

Los pasos básicos para recuperar los datos son:

Ingresar al portal oficial.

Seleccionar la opción de recuperación o registro de usuario.

Completar los datos personales solicitados.

Seguir las instrucciones para restablecer la clave y acceder al portal.

El Seniat enfatiza que no es necesario contratar gestores externos, ya que todo el proceso puede realizarse de manera independiente. Los contribuyentes pueden actualizar sus datos, declarar y pagar el ISLR desde la comodidad de su hogar u oficina, sin depender de terceros, lo que también reduce costos adicionales.

La recomendación del Seniat es realizar la recuperación o actualización de usuario y clave con anticipación para que la declaración del ISLR se realice sin inconvenientes.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube