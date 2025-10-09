Disney anuncia un fuerte aumento en los boletos para sus parques: este es el costo para una familia

Suscríbete a nuestros canales

Disney informó sobre una actualización en sus tarifas para los parques temáticos ubicados en Florida y California, aplicando cambios inmediatos en algunas categorías y programando otros para fechas futuras de gran afluencia en estos estados.

Los incrementos afectarán boletos diarios, pases anuales y servicios complementarios, con opciones que contemplan desde entradas individuales hasta paquetes familiares.

La información fue tomada del portal web de Univision, donde se explica que estos ajustes buscan responder al aumento de costos operativos y a la elevada demanda durante festividades como Navidad, Año Nuevo y Thanksgiving, cuando la afluencia en los parques se incrementa notablemente.

En Disneyland, California, los boletos diarios aumentan a 224 dólares en las fechas de mayor demanda, mientras que el precio mínimo en temporada baja se mantiene en 104 dólares.

Para Walt Disney World, en Florida, los precios se ajustarán a partir de octubre del próximo año, con incrementos significativos en días clave de la temporada 2026.

Entradas individuales y paquetes familiares

Los boletos individuales para una visita diaria en ambos parques tienen precios variables que van desde 104 hasta 224 dólares, dependiendo de la temporada y el nivel de afluencia.

Para familias, existen opciones de paquetes de varios días y multi-parques con tarifas desde 89 dólares por día por persona en promociones especiales. Estas ofertas incluyen descuentos en entradas infantiles y promociones para grupos familiares que planifiquen con anticipación.

El pase anual ‘Inspire Key’ aumentará a 1,899 dólares y el ‘Believe Key’ a 1,474 dólares para ambos parques. Servicios complementarios como el ‘Lightning Lane Multi Pass’ permitirán a los visitantes evitar filas con un costo que fluctúa entre 34 y 40 dólares según la demanda.

Además, se contempla un ajuste en las tarifas de estacionamientos y hospedaje en hoteles oficiales en Florida y California, con precios que varían según el hotel y la duración de la estadía.

