El horario secreto de Costco: a qué hora debes ir para encontrar la tienda vacía

Para las familias en Estados Unidos, Costco es el destino predilecto para ahorrar en grande, pero su popularidad suele traducirse en pasillos bloqueados y filas interminables.

La clave para una compra inteligente no solo está en qué compras, sino en cuándo cruzas la puerta.

Basado en testimonios de empleados, datos de tráfico y análisis de consumo de este año, aquí tienes la hoja de ruta definitiva para conquistar Costco sin morir en el intento.

Los mejores días: el secreto de la mitad de semana

Si tu agenda lo permite, olvida las compras de fin de semana. El flujo de clientes varía drásticamente según el día:

Días ideales: Martes, miércoles y jueves . Son los días con menor afluencia. La mayoría de los clientes están trabajando y las tiendas se sienten mucho más espaciosas.

Días prohibidos: Sábado y domingo. Es el momento de máxima saturación. Desde la apertura hasta el cierre, las tiendas operan a su máxima capacidad, lo que alarga las filas en cajas y en el patio de comidas.

El reloj del ahorro: horarios estratégicos

El horario es tan importante como el día. Si quieres entrar y salir en tiempo récord, apunta a estas ventanas:

La apertura (09:30 a.m. - 10:30 a.m.): Ir justo cuando abren entre semana te permite ser de los primeros en pasillos frescos y con inventario completo.

La "hora dorada" nocturna: Dos horas antes del cierre (generalmente después de las 06:30 p.m. de lunes a jueves). El flujo disminuye considerablemente y las filas de self-checkout suelen estar vacías.

Evita a toda costa:

De 12:00 p.m. a 03:00 p.m. : El horario de almuerzo satura tanto los pasillos como el área de comida.

A partir de las 04:30 p.m.: Cuando el tráfico de personas que salen de sus oficinas inunda las sucursales.

Factores externos que saturan la tienda

No solo el calendario laboral influye. Hay fechas específicas que atraen a multitudes masivas y que deberías marcar en rojo en tu calendario:

Días de pago: Las quincenas suelen ser caóticas. Ciclos de beneficios: Evita los días de depósitos del Seguro Social o de beneficios SNAP (EBT), ya que el volumen de compradores sube notablemente.

Consejos de expertos para una visita relámpago

Para optimizar tu presupuesto y tu tiempo, los empleados de Costco recomiendan:

Cuidado con las muestras: Aunque son tentadoras, las estaciones de degustación son los principales focos de "embotellamiento" en los pasillos.

Lista estricta: Costco está diseñado psicológicamente para la compra impulsiva. Llevar una lista evita recorridos innecesarios.

Usa la App: Verifica horarios especiales de tu ubicación antes de salir de casa para evitar sorpresas.

