Descubre los códigos secretos de Costco: así puedes detectar las ofertas ocultas

En las tiendas Costco, los precios no siempre dicen toda la verdad. Detrás de las etiquetas hay un sistema de códigos secretos que permite identificar descuentos especiales y productos en liquidación.

Según el portal AOL, entender estas terminaciones numéricas puede marcar una gran diferencia al momento de comprar.

Si el precio termina en 0.97, se trata de una oferta de liquidación: el artículo fue rebajado por un gerente y no volverá a estar disponible.

Los precios que terminan en .00 o .88 indican un descuento especial del gerente, generalmente por exceso de inventario o empaques dañados.

En cambio, los precios que terminan en 0.49 o 0.79 corresponden a promociones del fabricante. Además, si el cartel tiene un asterisco en la esquina superior derecha, significa que el producto será discontinuado y no volverá al inventario, según el sitio especializado How to Money.

Estas pequeñas claves son uno de los trucos más efectivos para ahorrar dinero en Costco, una cadena que se caracteriza por ofrecer artículos de alta calidad en grandes cantidades y con rebajas exclusivas para sus miembros.

Más trucos para ahorrar: membresías compartidas, gasolina barata y reembolsos

Además de los códigos secretos, existen estrategias adicionales para aprovechar al máximo cada compra. Por ejemplo, la membresía Gold Star cuesta $65 al año, pero se puede dividir entre dos personas del mismo hogar, lo que reduce el gasto individual.

Quienes buscan más beneficios pueden optar por la Membresía Ejecutiva ($120), que otorga un 2% adicional de reembolso en todas las compras.

El centro de neumáticos de Costco ofrece descuentos entre $80 y $150 por juego de llantas, incluyendo instalación, rotación y balanceo gratis de por vida.

Además, muchas tiendas venden gasolina a precios más bajos que los competidores, lo que permite un ahorro continuo.

Otra forma de ahorrar es aprovechar la tarjeta Costco Anywhere Visa de Citi, que ofrece hasta un 4% de reembolso en gasolina, 3% en restaurantes y viajes, y 2% en compras dentro de Costco.

Incluso sin membresía, los consumidores pueden comprar en línea con un recargo del 5%, ideal para adquirir electrónicos o electrodomésticos costosos con garantías extendidas.

Liquidaciones de temporada

Además, los servicios de farmacia y óptica están abiertos al público general, con precios más bajos que en cadenas como CVS o Rite Aid.

Por último, los compradores más experimentados saben que las liquidaciones de temporada, los productos Kirkland Signature y las tarjetas de regalo con descuento son aliados perfectos para maximizar el ahorro.

