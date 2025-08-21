El ICE deporta a niña ecuatoriana de seis años: revelan qué pasó en la audiencia migratoria

Suscríbete a nuestros canales

El ICE deportó a una niña ecuatoriana de 6 años junto a su madre tras ser detenidas en Queens, Nueva York, luego de presentarse a una audiencia rutinaria de inmigración.

La pequeña, identificada como Dayra, estudiaba en la escuela pública 89 “José Peralta School of Dreamers” de Jackson Heights, el único hogar que había conocido desde su llegada a Estados Unidos en 2022, reseña NBC NY.

El caso ha generado un fuerte rechazo político y comunitario, ya que Dayra es la estudiante más joven registrada en los últimos meses en ser detenida por ICE en los cinco distritos de la ciudad.

Su hermano adolescente, que permanece bajo custodia en un centro de detención en Nueva Jersey, también enfrenta inminente deportación, confirmaron autoridades federales.

Reacciones políticas en Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul confirmó la deportación y calificó la medida como “cruel”, cuestionando la falta de humanidad en la decisión.

“Hoy enviaron a esta niña y a su madre a un país extranjero. Esto es cruel, y pregunto: ¿Dónde está su humanidad?”, publicó en sus redes sociales.

La asambleísta Catalina Cruz y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, a través de su equipo, también intervinieron en el caso, aunque sin éxito para detener la deportación.

El concejal demócrata Shekar Krishnan criticó con dureza el procedimiento, subrayando que la separación familiar solo genera miedo y terror en comunidades migrantes como Jackson Heights y Elmhurst.

ICE defiende la deportación

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional confirmó que Dayra, su madre Martha y su hermano ingresaron “ilegalmente” al país en diciembre de 2022 y que un juez de inmigración emitió órdenes finales de deportación.

Según la agencia, la detención en Federal Plaza, el pasado 12 de agosto, fue parte de un proceso legal en curso.

La comunidad escolar en Queens expresó su preocupación y aseguró que conecta a las familias afectadas con apoyo legal y recursos comunitarios cuando ocurre una detención. Sin embargo, para Dayra y su madre, la intervención llegó demasiado tarde.

