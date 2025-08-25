Esto te puede pasar ahora si quemas la bandera de EE.UU.: conoce el nuevo decreto de Trump

Suscríbete a nuestros canales

El presidente Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva que busca procesar penalmente a quienes quemen la bandera nacional como forma de protesta.

Durante la firma del documento en el Despacho Oval, Trump afirmó que la quema de la bandera incita disturbios y que quienes lo hagan enfrentarían un año de cárcel sin posibilidad de salida anticipada, según la agencia EFE.

Sin embargo, el texto de la orden no especifica esta pena, sino que instruye a la fiscal general, Pam Bondi, y al Departamento de Justicia a investigar los casos de quema de bandera y a aplicar las leyes pertinentes.

¿Por qué esta ley?

Esta iniciativa entra en conflicto con la jurisprudencia que el Tribunal Supremo estableció en 1989 cuando dictaminó que la quema de la bandera es una forma de libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda.

Esta decisión se originó después de que el activista Gregory Lee Johnson quemara una bandera durante una protesta en la Convención Nacional Republicana de 1984.

Esto lo hizo para manifestar su oposición a las políticas del entonces presidente Ronald Reagan. A pesar de este precedente, Trump argumenta que la profanación de la bandera puede incitar a actos ilegales y que la Constitución no la protege en esos casos.

Otra medida

Además, la orden ejecutiva incluye medidas para que el Departamento de Estado y el de Seguridad Nacional puedan negar visas y beneficios migratorios a aquellos que participen en actos de profanación de la bandera.

Trump sostiene que estas acciones contribuirán a detener la quema de banderas de manera inmediata.

También compara esta medida con una anterior que firmó para proteger estatuas y monumentos, la cual también contemplaba penas severas por vandalismo.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.