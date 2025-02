Eventos sociales en Nueva York: Qué hacer hasta el 5 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

Nueva York es una ciudad dinámica y con una amplia variedad de planes para disfrutar con amigos, en pareja, solo o en familia.

A continuación, te presentamos una serie de actividades para que tomes en cuenta:

The Hispanic Society Museum & Library (HSM&L) inaugura la exposición "Adriana Varejão: Don’t Forget, We Are From the Tropics" desde el 27 de marzo hasta el 22 de junio.

La muestra incluye pinturas y esculturas de la artista brasileña, destacando tondos de fibra de vidrio que simulan vajilla de cerámica de palissy.

Varejão también presentará una escultura al aire libre de una sucuri enrollada alrededor de la estatua ecuestre de El Cid, reseña El Diario de Nueva York.

Música en el Lincoln Center

Este 28 de febrero, el Lincoln Center acogerá a la cantautora afrocubana Daymé Arocena, quien presentará su álbum "Alkemi" en un concierto gratuito.

También, el Teatro Thalía estrenará "El Vuelo de las Palomas", una comedia bilingüe sobre amistad y locura del consumo, que estará en cartelera hasta el 23 de marzo.

El 1 de marzo, el Lehman Center celebrará el "30th Anniversary Concert" de Manny Manuel, con Odilio González como invitado especial.

Asimismo, el Teatro Pregones lanzará la serie "March Is Music", comenzando con un concierto de Yambawa.

Finalmente, el "Palomazo Norteño" regresará al United Palace el 1 de marzo, presentando a destacados artistas de la música norteña.

