¡Frenan a Trump! Bloquean orden para quitar nacionalidad por nacimiento

Un juez federal de New Hampshire bloqueó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento.



"Privar de la ciudadanía estadounidense en un cambio abrupto de una política de larga data, y provoca daños irreparables", dijo en la lectura del fallo el juez Joseph Laplante, según el reporte de EFE.

Sin embargo, declaró una pausa de siete días en su decisión para permitir al Gobierno apelar su fallo, según recoge el caso tramitado como una demanda colectiva por la Unión de Libertades Civiles (ACLU).

¿Qué dijo el juez sobre el bloqueo de la orden de Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento?

El juez, que fue nombrado por el presidente George W. Bush, resaltó que la ciudadanía estadounidense "es el mayor privilegio que existe en el mundo".



La orden ejecutiva debía entrar en vigor el próximo 27 de julio, después de que el Tribunal Supremo invalidara otras órdenes de bloqueo parecidas emitidas por jueces estatales con el argumento de que no podían bloquear órdenes con alcance federal, en lo que se consideró un fallo de enorme trascendencia jurídica ante la "barrera" de decisiones judiciales que se han opuesto a las políticas de Trump.



Este mismo juez ya se había opuesto en otro fallo de febrero a la misma orden ejecutiva, pero limitando el alcance de su fallo solo a los miembros de varias organizaciones y no con carácter universal, y alegó entonces que la orden de Trump violaba la 14.ª enmienda constitucional.



Según la primera interpretación, el fallo de Laplante se refiere a "los niños existentes y los futuros" que se verían afectados por la orden ejecutiva, pero no menciona a sus padres, como habían solicitado los demandantes.



La demanda recuerda que la nacionalidad por nacimiento es un "tesoro" garantizado por la enmienda 14.ª de la Constitución y por una larga jurisprudencia.

