¡Impacto global! Trump propone fuertes aranceles: 50% y 200% en estos sectores

Este martes 8 de julio, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, anunció fuertes aranceles entre 50% y 200%.

En tal sentido, Trump se refirió del 50 % al cobre e indicó que contempla otro de hasta el 200 % para los productos farmacéuticos si sus fabricantes no se instalan en el país.



"Les daremos aproximadamente un año, un año y medio, para venir. Después se les aplicarán aranceles si tienen que traer productos farmacéuticos, medicamentos y otros artículos. Se les aplicará un arancel muy alto, de aproximadamente el 200 %", sostuvo, según reportó EFE.



El presidente republicano criticó que administraciones anteriores permitieran la deslocalización de esa industria.



"Todos se fueron. Se fueron a otros lugares porque la gente en esta sala permitió que sucediera. Y yo no lo permito. La gente en esta sala no permite que suceda", añadió ante los miembros de su Ejecutivo.





Aranceles recíprocos

De igual modo, Trump dijo que "no concederá prórrogas" después del 1 de agosto, cuando comenzará a aplicar los "aranceles recíprocos" a sus socios comerciales, después de que se mostrara abierto a aplazar de nuevo la entrada en vigor de los gravámenes.



"Según las cartas enviadas ayer a varios países, además de las cartas que se enviarán hoy, mañana y durante el próximo periodo, los aranceles comenzarán a pagarse el 1 de agosto de 2025. (...) No se concederán prórrogas", escribió Trump en su red Truth Social.



Advirtió que "no ha habido cambios en esta fecha ni los habrá", por lo que, "en otras palabras, todo el dinero deberá pagarse a partir del 1 de agosto de 2025", insistió.

