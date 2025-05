Inmigrante se autodeportó por temor a las políticas migratorias de Trump: trabajaba con un trauma por mis tatuajes

Suscríbete a nuestros canales

Desde que Donald Trump comenzó su segundo mandato, cerca de 5.000 migrantes venezolanos han sido devueltos a su país en vuelos de deportación o repatriación.

Sin embargo, organizaciones no gubernamentales estiman que un número similar de venezolanos han optado por abandonar Estados Unidos por sus propios medios, impulsados por el miedo a las frecuentes detenciones.

Después de un arduo viaje que incluyó cruzar la peligrosa selva del Darién y recorrer todo México, la familia Rondón se estableció en Chicago, reseña Telemundo 51.

Aunque, el temor a las nuevas políticas migratorias estadounidenses los impulsó a tomar un vuelo de retorno voluntario.

"Viendo las historias de Tik Tok lloraba (...) indignado, indignado. ¿Cómo a mis paisanos? gente que no se metía en problemas, los llevaban a ese CECOT", relata José Alberto Rondón.

Con 37 años y entre lágrimas, Rondón relata su desgarrador regreso voluntario. Tras cuarenta días de un extenuante viaje de 4 mil millas con su hija en brazos, que incluyó largas caminatas, frío, el peligroso tren "La Bestia" durante 18 horas entre vagones, y cruce de ríos a nado, explica por qué, a pesar de todo, decidió volver por sus propios medios junto a su familia.

"Le eché ganas, le eché ganas, hasta que llegó Trump, y nos enchavó la vida a todos, porque te digo la verdad yo trabajaba con un trauma por mis tatuajes, él nos discriminó a todos por los tatuajes y que por delincuentes, y no es así", expresó Rondón.

“Prefiero estar aquí pasando hambre”, dijo Rondón tras autodeportarse a Venezuela desde Estados Unidos

Después de vivir tres años en Texas y trabajar en la industria del hierro, la situación económica en Venezuela implica que la ganancia semanal de Rondón será equivalente a lo que solía obtener en Chicago en apenas un par de horas antes de su decisión de volver.

"Ahorita que llegué si hay bastantes oportunidades, pero lo malo es la economía, aquí el sueldo está a un dólar y pico mensual, nadie sobrevive con eso (...) prefiero estar aquí pasando hambre que estar viviendo ese trauma allá", relata.

Por su parte, la madre de José Alberto Rondón dijo que “vivía con una zozobra demasiado, yo todos los días les mandaba mensajes, lo llamaba (...) mi mayor temor era que me lo fueran a agarrar por unos simples tatuajes”.

"Yo preferí dejar de ganar lo que me estaba ganando pero tener mi tranquilidad mental aquí y la tranquilidad de mi mamá. Mi mamá ya está mayor me entiendes (...) como ella dice: 'Aquí nunca nos va a faltar un plato de comida'. Ya estoy tranquilo en casita con la cabeza así pero de hambre no me voy a morir", dijo Rondón.

Según datos del censo estadounidense de 2023, alrededor de 900 mil venezolanos tenían estatus legal en el país, cifra que se estima era similar para los inmigrantes en situación irregular.

Las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington están suspendidas desde 2019, y este martes entró en vigor una alerta máxima de viaje para los ciudadanos estadounidenses que deseen visitar Venezuela.

