Inmigrantes en California usan aplicación para evitar redadas ICE: Sepa cómo funciona

Un grupo de personas inmigrantes en El Cajón, California, comenzaron a utilizar un aplicación donde son alertados sobre la actividad de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con la información compartida por TvAzteca, en esta app los usuarios reportan ubicaciones y horarios en los que los oficiales se encuentran, para generar un mapa de zonas de riesgo para la comunidad inmigrante.

Según declaraciones a ABC, Joanna Benavidez, una de las creadoras de la aplicación, algunos vecinos ya están al tanto de sus movimientos, y detectaron que las autoridades federales comienzan a salir a las calles a partir del mediodía. “No están por la mañana, normalmente salen alrededor de las 11:00 a.m.”, explicó.

Por razones de seguridad, Benavidez no dio a conocer el nombre de esta herramienta, pero aseguró que es “completamente legal”, dijo.

El objetivo central de la aplicación es advertir a los extranjeros sobre posibles encuentros con el ICE. Desde enero, cuando la joven comenzó a compartir los reportes en redes sociales, documentó un promedio de 10 avistamientos diarios.

Según detalló, esta iniciativa surgió cuando vio que su madre, de México, debía llevar sus papeles de naturalización todo el tiempo por si la detenían.

Por su parte, críticos de esta app sostuvieron que podría desafiar el texto de la ley de inmigración. “Algunas personas dicen que es una violación de seguridad, lo cual no es cierto porque es información pública, es de acceso colectivo. No promovemos la violencia, no queremos interrumpir el trabajo policial, pero queremos mantener segura a nuestra comunidad”, explicó.

Uso de polígrafo por parte de los agentes del ICE

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha intensificado sus esfuerzos para proteger la integridad de su personal y la efectividad de sus misiones, tras filtraciones que afectaron operativos de inmigración en Colorado y California.

En ese sentido, se ha autorizado el uso de exámenes de polígrafo para identificar posibles fuentes de fugas de información, reseña Mundo Deportivo.

Las filtraciones permitieron que muchos sospechosos evadieran la captura, resultando en la detención de aproximadamente 30 personas, asegura el medio.

Tom Homan, ex zar fronterizo, sugirió que las filtraciones provienen de personal interno del DHS. La secretaria del DHS, Kristi Noem, ordenó que los exámenes incluyan preguntas sobre comunicaciones no autorizadas con medios y organizaciones.

