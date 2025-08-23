La Inteligencia Artificial continúa como un debate del día a día, en el cual entran los CEO más importantes, como Mustafa Suleyman, jefe de Microsoft AI, quien asegura que este herramienta trae consigo un fenómeno preocupante.
Esta percepción ha llevado a lo que él denomina "psicosis por la IA", un término que describe cómo algunas personas llegan a creer que estas herramientas tienen una sensibilidad que en realidad no poseen.
¿Qué dijo Suleyman sobre la IA?
Suleyman explica que, aunque actualmente no existe evidencia que respalde la idea de que la IA sea consciente, cada vez más usuarios desarrollan una creencia errónea en este sentido.
Esta "IA aparentemente consciente" se refiere a aquellas herramientas que, debido a su diseño y funcionamiento, parecen tener emociones o consciencia.
De esta manera, hay usuarios que confían ciegamente en chatbots como ChatGPT, Claude y Grok, llegando incluso a establecer relaciones románticas con ellos o a pensar que poseen poderes sobrenaturales.
Ante este escenario, Suleyman advierte que las empresas no deberían afirmar ni promover la idea de que sus IA son conscientes. Además, sugiere que es crucial implementar intervenciones y limitaciones que eviten que los usuarios desarrollen esta percepción engañosa.
Recomendaciones de un experto
El CEO de Microsoft AI enfatiza la importancia de construir una visión positiva de la inteligencia artificial que respete lo que significa ser humano.
Desde su posición, indica que la IA debería ser diseñada para optimizar las necesidades del usuario, sin inducirles a creer que tiene conciencia o emociones.
Este enfoque no solo beneficiaría a los usuarios, sino que también ayudaría a mitigar los riesgos asociados con la dependencia excesiva de la tecnología.
