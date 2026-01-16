La guerra por las playas en los Hamptons: el plan de 2026 para abrir Meadow Lane a todos

Suscríbete a nuestros canales

El exclusivo enclave de Meadow Lane, conocido mundialmente como el refugio de los ultrarricos en Southampton, está a punto de transformarse.

Este 16 de enero de 2026, el Ayuntamiento avanza con un ambicioso plan para adquirir una mansión de 25.8 millones de dólares con un único fin: demolerla y abrir la primera playa municipal de libre acceso en la zona.

La propiedad, ubicada en el número 1950 de Meadow Lane, cuenta actualmente con una estructura de 11 habitaciones situada estratégicamente entre el Océano Atlántico y la Bahía de Shinnecock.

Un golpe de acceso para la "gente común"

Por décadas, el acceso a las dunas doradas de Southampton ha sido motivo de tensión entre los residentes locales y los propietarios de mansiones multimillonarias.

Aunque la zona ya cuenta con la famosa Cooper's Beach, las estrictas restricciones de estacionamiento y la necesidad de permisos costosos han limitado el disfrute del océano para quienes no viven estrictamente en el casco del pueblo.

La estrategia: El municipio derribará la mansión pero preservará las dunas naturales.

El estacionamiento: Se construirá un área pequeña para autos, eliminando la barrera logística que hoy impide a muchos disfrutar del área.

Opinión pública: "Que los ultrarricos tengan las playas y la gente común no pueda ir es un motivo de discordia; esto es algo muy positivo", señaló Thomas Smith, trabajador de la zona.

¿De dónde salen los 25.8 millones de dólares?

A pesar de la astronómica cifra, el gasto no saldrá de los impuestos directos a la propiedad de los ciudadanos. El dinero proviene del Fondo de Preservación Comunitaria, un recurso generado por un impuesto especial sobre las transferencias de bienes raíces diseñado específicamente para rescatar terrenos valiosos en el extremo este de Long Island.

"Si tienes la oportunidad de adquirir y preservar una propiedad frente al mar, debes considerarlo seriamente", afirmó Jim Burke, abogado de la ciudad, subrayando que el valor ecológico y social de la tierra supera el valor de la construcción actual.

Próximos pasos y fechas clave

El proceso legislativo está en su recta final tras el cierre de la audiencia pública esta semana.

Finales de enero 2026: El Ayuntamiento realizará la votación definitiva para aprobar la compra. Meses posteriores: Una vez adquirida, comenzará el proceso de demolición y adecuación del terreno. Inauguración: Aunque el voto sea inmediato, el ayuntamiento advierte que podrían pasar varios meses antes de que el público pueda extender su toalla en la nueva playa urbana.

