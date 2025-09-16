Latinos en Times Square: este16 de septiembre se presentarán diferentes performances en la vía pública

Suscríbete a nuestros canales

El evento "Latinos en Times Square" Un evento de carácter cultural y musical que resalta la diversidad latina se llevará a cabo el próximo martes 16 de septiembre. Esta actividad abierta al público contará con múltiples presentaciones artísticas provenientes de distintas comunidades latinoamericanas. La iniciativa procura destacar las costumbres y tradiciones de estas comunidades en un entorno urbano reconocido a nivel mundial.

Este evento abierto al público tendrá una amplia gama de espectáculos musicales y culturales de países latinoamericanos como República Dominicana, México, Ecuador, Colombia y Puerto Rico.

El comisionado de Transporte de Nueva York, Ydanis Rodríguez, señaló que este evento busca resaltar las costumbres y cultura latina en un espacio público relevante como Times Square:

"Los latinos somos el 28%, el segundo grupo más grande después del anglosajón", dijo Rodríguez.

Pedro Zamora, organizador y promotor, recordó que la iniciativa comenzó hace tres años con la celebración "México en el Corazón" y que ahora incluye la participación de otras comunidades latinas:

"Nosotros tenemos que darle a la cultura, para que ellos (los latinos), entiendan que siempre tienen que estar orgullosos de lo que son", dijo Zamora.

Ubicación del evento

Esta celebración tendrá lugar en el parque Father Duffy Square, situado en Broadway Avenue y la calle 47 de Manhattanse se realizará el martes 16 de septiembre de 2025, desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche, en Broadway Avenue y la calle 47 de Manhattan, marcando el inicio del Mes de la Herencia Hispana.

Detalle de las presentaciones culturales

El evento comenzará con una exhibición de Ecuador titulada "Ecuador Ilumina Times Square" que se presentará en la primera hora. Posteriormente, se desarrollará una puesta en escena del Carnaval de Barranquilla, una tradición colombiana, seguida por una interpretación puertorriqueña dedicada a Rafael Hernández bajo el nombre "Boricuas on Broadway Sing Rafael Hernández".

El programa será el siguiente:

1:00 PM – 2:00 PM: Presentación cultural de Ecuador "Ecuador Ilumina Times Square".

2:00 PM – 3:00 PM: Presentación cultural de Colombia con el Carnaval de Barranquilla.

3:00 PM – 4:00 PM: Actuación cultural puertorriqueña "Boricuas on Broadway Sing Rafael Hernández".

4:00 PM – 6:30 PM: Presentación dominicana "Dominicana en Times Square".

6:30 PM – 9:00 PM: Actuación mexicana "México en el Corazón".

El evento contará también con la participación de representantes consulares y diversas organizaciones latinas que demuestran la institucionalidad de esta comunidad dentro del territorio de EEUU.

