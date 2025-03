Los Ángeles: Fiscalía plantea descartar reducción de condena para los hermanos Menéndez

Suscríbete a nuestros canales

La fiscalía de Los Ángeles, California, estaría considerando retirar la consideración de reducción de condena para los hermanos Menéndez, señalados de asesinar a sus padres en 1989.

Según reseña Telemundo Noticias, el fiscal del condado, Nathan J. Hochman, anunció este lunes que solicitará a la corte la revocación de la recomendación para la condena de Erik y Lyle Menéndez.

Los hermanos cumplen cadena perpetua desde el año 1989.

¿Por qué la medida?

Hochman fundamentó su decisión en la falta de aceptación de responsabilidad por parte de los hermanos, señalando que su apoyo previo se basaba en un contexto diferente.

El fiscal indicó que los Menéndez han mentido y no han admitido sus falsedades, lo que afecta su posibilidad de obtener una nueva sentencia.

Hochman dejó abierta la posibilidad de reconsiderar su postura si los hermanos aceptan sinceramente su responsabilidad.

En febrero, el fiscal revisó nuevas evidencias sobre posibles abusos sufridos por los hermanos, pero concluyó que esto no justificaba el asesinato.

Reducción de sentencia

El exfiscal George Gascón había propuesto que las sentencias de los Menéndez se redujeran a 50 años o cadena perpetua, lo que les haría elegibles para libertad condicional.

Los hermanos defienden su acción como un acto de defensa propia tras años de abuso.

Sus abogados argumentan que, dadas las cambiantes percepciones sociales sobre el abuso sexual, podrían no ser condenados hoy de la misma manera.

El gobernador Gavin Newsom también ha intervenido en el caso, ordenando una evaluación de riesgo para determinar si los hermanos representan un peligro si son liberados.

Este caso familiar ha cobrado relevancia pública nuevamente gracias a producciones recientes como "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" y "The Menendez Brothers", que exploran el caso y su impacto cultural.

Además, familiares de los hermanos han solicitado su liberación en eventos públicos.

