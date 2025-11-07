¡Nadie tenía una explicación! Departamento de Justicia despide a jueces de inmigración: conoce el porqué de esta medida

Suscríbete a nuestros canales

La remoción de jueces que mostraron apoyo a inmigrantes ha generado preocupación tras una serie de despidos inesperados durante audiencias.

Esta información fue extraída del portal web de Univision, que reporta detalles del caso y testimonios recogidos por la Radio Nacional Pública (NPR).

Desde el regreso del presidente Donald Trump, varios jueces de inmigración han sido notificados de su despido mientras estaban en medio de audiencias. El cambio ha ocurrido sin explicaciones claras, dejando en incógnita los motivos que motivan estas medidas en tribunales de distintas regiones del país.

Después de sorpresas durante las audiencias judiciales

Diversos jueces designados en 2023 fueron separados de sus cargos en momentos imprevistos durante sesiones en salas de corte ubicadas en varias ciudades.

Por ejemplo, Kyra Lilien en una corte de California y Anam Petit en Virginia recibieron notificaciones mientras asistían a sus funciones judiciales. Otro caso es el de Tania Nemer, quien fue retirada en presencia de decenas de inmigrantes a quienes explicaban sus derechos.

Los desaparecimientos abruptos generaron desconcierto entre observadores, abogados oficiales y traductores presentes, insinúa NPR, que también documentó la incomodidad personal y profesional de estos jueces ante la falta de justificaciones formales.

Análisis sobre el perfil y la cantidad de jueces cesados

Un recuento hecho por NPR identifica 70 jueces despedidos entre febrero y octubre, sin contar a funcionarios auxiliares en supervisión.

Aproximadamente el 44% de estos jueces tenían experiencia previa como defensores de inmigrantes y no habían trabajado con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En contraste, quienes tenían experiencia en DHS e ICE continuaron en sus puestos en mayor proporción.

El Departamento de Justicia explicó que las evaluaciones para mantener a los jueces se basan en conducta, imparcialidad, legalidad, productividad y profesionalismo, negando que se trate de un proceso selectivo o personal.

Sin embargo, algunos jueces han requerido información pública o han presentado quejas y demandas ante la falta de transparencia sobre estos ceses.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube